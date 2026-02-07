SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas do início do Carnaval, os foliões se preparam para já curtir a programação do fim de semana. Em São Paulo, uma das principais atrações é a estreia de Ivete Sangalo, que faz seu desfile no parque Ibirapuera neste sábado (7), além de vários blocos distribuídos pela cidade até domingo (7).

Para aproveitar o pré-Carnaval e a folia oficial em segurança, várias medidas podem ajudar a evitar ou minimizar perrengues durante os shows e cortejos.

Algumas são simples, como usar doleira por baixo da roupa e a pochete com o zíper virado para o corpo. Outras exigem, por exemplo, um celular reserva apenas com a função de ligar e mandar mensagens ou a configuração de bloqueio em caso de furto ou roubo.

Veja abaixo algumas dicas para curtir a folia com mais tranquilidade.

CELULAR RESERVA

Se você tiver essa opção, vale levar um aparelho antigo apenas com aplicativo de mensagem e para fazer ligações. Mas precisa ficar de olho na hora de tirar o telefone do bolso ou da pochete. Vale remover os aplicativos de banco e outros que possam conter informações sensíveis, como WhatsApp e demais redes sociais, além de email.

PARA PAGAR

Para comprar comida e bebida na rua, prefira as notas de dinheiro. Se vai usar celular ou cartão, desative pagamento por aproximação e ponha limite no PIX.

HORA DA FOTO

Se você precisa levar seu único aparelho para os blocos, cuidado na hora de usar para tirar foto e mandar mensagem. Atenção para o local em que você vai fazer isso.

POCHETE E DOLEIRA

Para guardar os itens de valor, como documento, dinheiro e telefone, prefira doleiras ou pochetes. Lembre de usar a pochete com o zíper virado para o corpo ou, no caso da doleira, por dentro do short ou da camiseta

QUEM VAI?

Na hora de escolher o roteiro da folia, tente reunir um grupo de amigos para curtir os blocos e desfiles. Além de aumentar a diversão, também ajuda a lidar com eventuais perrengues durante as festas.

O QUE FAZER EM CASO DE ROUBO, FURTO OU GOLPE

É preciso registrar boletim de ocorrência e acionar a operadora de telefonia e os bancos para tentar driblar as fraudes e saques indevidos de dinheiro da conta. Além disso, é recomendado ter logins e senhas dos aplicativos que têm a função de bloquear o aparelho.

BLOQUEIO DO APARELHO

Também tem jeito de proteger o aparelho para o caso de furtos ou roubos: você pode instalar e configurar o aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça. Ele serve para bloquear o aparelho pelo site gov.br ou por um contato de confiança