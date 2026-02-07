Poucos blocos do carnaval carioca conseguiram construir, ao longo de cerca de 25 anos, uma identidade tão reconhecível e afetiva quanto o Bloco Céu na Terra.

O bloco foi fundado no final dos anos 1990, período em que o carnaval de rua do Rio de Janeiro ainda iniciava o processo de retomada que o transformaria em fenômeno de massa.

O Céu na Terra nasceu e se consolidou em Santa Teresa, bairro marcado pelas ladeiras, pela arquitetura histórica e pela convivência direta entre os moradores e o carnaval. A cada edição, nomes centrais da música brasileira são homenageados.

Em 2026, o tributo é a Jorge Ben Jor, cuja obra atravessa gerações com forte apelo popular, marcada pelo swing e pela brasilidade. O bloco desfilou cedo neste sábado, com saída às 7h, e também vai às ruas no Sábado de Carnaval (14), no mesmo horário, no Largo dos Guimarães.

O Jorge Ben é muito querido, a música dele é cheia de energia e combina totalmente com o Céu na Terra, afirma Péricles Monteiro, um dos fundadores do bloco, em entrevista à Agência Brasil.

Nos últimos anos, a agremiação homenageou artistas como Milton Nascimento, Rita Lee e Pepeu Gomes, fortalecendo o diálogo entre o carnaval de rua e a história da MPB.

A homenagem a Jorge Ben Jor se materializa em diferentes frentes do desfile. Um bonecão do artista integra o cortejo, acompanhado por uma arte especial criada pelo DJ Zod.

Canções como Chove ChuvaMenina Mulher da Pele PretaTaj MahalFio MaravilhaTake It Easy My Brother CharlesPaís TropicalOs Alquimistas e Mais Que Nada já fazem parte dos ensaios, somadas às marchinhas, sambas, cirandas e afroxés que compõem a trajetória musical do bloco.

Ao longo do percurso, paradas artísticas conhecidas como estações serão dedicadas a músicas específicas, criando momentos de escuta e celebração coletiva.

Quando a gente começou, era quase um ritual entre amigos, relembra Péricles Monteiro. Nossa missão sempre foi levar alegria, fazer um contraponto a esse peso todo do mundo: guerras, crises, tensões. O carnaval é um espaço de felicidade genuína, de encontro, de cultura viva. Mas a gente sempre teve cuidado com o lugar onde isso acontece.

Esse cuidado, no entanto, passou a conviver com tensões crescentes nos últimos anos. A expansão do carnaval de rua ampliou o acesso à festa, mas também trouxe impactos significativos para bairros residenciais como Santa Teresa, caracterizados por ruas estreitas, circulação limitada e infraestrutura fragilizada.

Moradores relatam a ocupação intensa do bairro por blocos não oficiais, muitos deles sem planejamento ou diálogo com a comunidade local.

 

Bloco Céu na Terra lota ruas do bairro de Santa Teresa, na região central do Rio. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Blocos tradicionais

Os blocos oficiais do Carnaval 2026 em Santa Teresa, ou seja, reconhecidos pela Prefeitura do Rio e tradicionalmente associados à identidade cultural do bairro, incluem o Céu na Terra, Carmelitas, Badalo de Santa Teresa, Aconteceu, Mistura de Santa e Cheiro na Testa.

São agremiações que, em geral, mantêm desfiles diurnos, repertório ligado à música brasileira e trajetos compatíveis com a geografia do bairro histórico.

Os cortejos se concentram principalmente nas ruas Almirante Alexandrino, Dias de Barros e Oriente e nos largos dos Guimarães, das Neves e do Curvelo, ocorrendo entre o pré-carnaval e a terça-feira de carnaval.

Por tradição, esses blocos mantêm diálogo prévio com moradores e comerciantes, além de seguir regras de horário, percurso e limite de estrutura sonora, buscando reduzir impactos no cotidiano local.

A Riotur, que é responsável pelos blocos cadastrados e oficiais, disse em nota que prioriza a segurança, a organização da festa e o equilíbrio entre o Carnaval e a rotina do bairro. Neste ano, a empresa autorizou um novo bloco, o Bafo da Onça, a integrar os desfiles oficiais de Santa Teresa, somando assim 14 blocos oficiais.

Ordem na folia

Mesmo assim, moradores de Santa Teresa organizaram um abaixo-assinado solicitando maior ordenamento e fiscalização durante o período carnavalesco.

O documento, que circula entre residentes e comerciantes do bairro, defende que a convivência entre festa e vida cotidiana depende de limites claros. Não somos contra os blocos, somos contra o abandono do poder público, afirma um dos trechos do texto.

Para a gestora cultural Ingrid Reis, o debate precisa superar a polarização entre permitir ou proibir.

Existem blocos históricos, como o Céu na Terra, que construíram uma relação orgânica com o território. Eles conhecem o bairro, dialogam com os moradores e pensam a festa como parte da cidade, não como invasão, avalia.

Ingrid defende a adoção de critérios diferenciados para blocos tradicionais e para aqueles que surgem sem compromisso com o espaço urbano.

A Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa (Amast) também tem se posicionado sobre o tema. Orlando Lemos, residente em Santa Teresa há quatro décadas e presidente da associação, diz  que o problema se agravou com o crescimento do carnaval, sem investimentos proporcionais em infraestrutura.

Santa Teresa virou destino, mas continua com as mesmas ruas, o mesmo transporte precário e serviços limitados. Sem organização, quem paga a conta é quem mora aqui o ano inteiro.

 

Desfile do bloco carnavalesco Céu na Terra pelas ruas do bairro de Santa Teresa, zona sul da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil

O pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Victor Belart, especializado em carnaval de rua, cultura urbana e políticas culturais, resume que "o problema não é o carnaval, é a ausência de regras.

Belart é fundador do projeto Cidade Pirata, iniciativa de pesquisa, documentação e reflexão crítica sobre o carnaval de rua no Rio de Janeiro, que deu origem ao livro Cidade Pirata O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, resultado de anos de observação de campo e entrevistas com organizadores, músicos e foliões.

Segundo o pesquisador, a expansão acelerada do carnaval carioca escancarou um vazio regulatório.

Quando não há definição clara de trajetos, controle de público, diálogo com o território e planejamento de serviços básicos, os impactos se multiplicam: lixo acumulado, barulho excessivo, degradação do espaço urbano e dificuldade de acesso para moradores, ambulâncias e serviços de emergência, afirma.

Belart destaca que bairros como Santa Teresa sentem esses efeitos de forma mais intensa por suas características urbanas.

É um bairro histórico, com ruas estreitas, circulação limitada e população residente envelhecida em parte. Aplicar a mesma lógica de grandes blocos da Zona Sul ou do Centro é ignorar completamente o território, analisa.

Para ele, o crescimento de blocos não oficiais e sem cadastro tende a agravar conflitos e a desgastar a imagem do próprio carnaval de rua. Sem regras, a festa perde legitimidade social.

