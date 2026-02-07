SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou uma denúncia na Comissão de Ética da Presidência da República contra Marcelo Freixo, presidente da Embratur, por apoiar financeiramente a escola de samba Acadêmicos de Niterói, que irá homenagear Lula (PT) no Carnaval deste ano.

Damares acusa Freixo de autorizar o repasse de R$ 1 milhão em recursos federais para cada escola de samba ligada à Liga das Escolas de Samba. Segundo ela, esse apoio representa uso indevido da máquina pública para promoção pessoal e possível campanha eleitoral antecipada em favor do presidente Lula.

A denúncia cita a participação de Freixo em um ensaio técnico da escola vestindo camisa com o rosto de Lula. Para Damares, a atitude configura favorecimento político e quebra de deveres éticos do cargo.

Na representação, Damares reforça as críticas ao uso de recursos públicos para fins políticos. "Trata-se de instrumentalização da máquina pública, para favorecimento político e amplificação de campanha eleitoral antecipada, prática incompatível com o regime constitucional democrático, com os princípios da Administração Pública e com a ética exigida do serviço público".

Freixo defendeu o patrocínio da Embratur à Liesa. Em vídeo nas redes sociais, o presidente da Embratur afirmou que é um investimento para promover o Carnaval brasileiro no exterior. Ele argumenta que a medida ajuda a atrair turistas e movimentar a economia, repetindo valores já repassados em anos anteriores.

DESFILE SOBRE LULA NA SAPUCAÍ MOBILIZA POLÍTICOS

Homenagem a Lula pela Acadêmicos de Niterói deve contar com a presença de deputados, ministros e presidentes de empresas públicas. Uma lista de espera criada há um mês para vagas no desfile da escola tem mais de 400 pessoas.

Ensaios têm mobilizado petistas e aliados. O deputado federal Lindbergh Farias, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a ministra da igualdade racial, Anielle Franco, e políticos de outros estados já compareceram. A deputada federal Talíria Petrone (PSOL), que é de Niterói, também participou. No último dia 18, o prefeito da cidade, Rodrigo Neves (PDT), esteve presente.

O Ministério da Cultura e a Embratur assinaram um termo de cooperação técnica que prevê R$ 12 milhões às 12 agremiações do Grupo Especial. Ou seja, R$ 1 milhão para cada uma. Além dessa verba, a escola que homenageia Lula vai receber subvenção do Governo do Estado do Rio e das prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói.