BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O adolescente de 16 anos que estava internado em Brasília depois de ter sido agredido em uma briga teve morte encefálica constatada neste sábado (7), de acordo com o Hospital Brasília Águas Claras. O piloto Pedro Turra, 19, é suspeito de ser o autor do crime.

A briga que levou Rodrigo Castanheira a ser hospitalizado, ocorrida em 23 de janeiro, teria sido motivada por um chiclete jogado em um amigo da vítima.

"Apesar de todos os esforços da equipe médica, o quadro evoluiu para a perda completa e irreversível das funções cerebrais", afirma a nota do hospital.

Turra, piloto da Fórmula Delta, foi preso preventivamente em 30 de janeiro. Ele havia sido detido em flagrante após a briga, mas havia sido solto no dia seguinte após pagar R$ 24 mil em fiança.

De acordo com o portal G1, em depoimento à Polícia Civil realizado no dia 23, Turra disse que ele e seus amigos têm a brincadeira de jogar chiclete em outras pessoas.

Ao jogar um chiclete em um amigo da vítima, a situação degringolou e virou uma briga entre Turra e o adolescente que está em coma, explicou o piloto.

Ele disse à polícia então que tentou apartar o adolescente dele, que não parava de tentar atingi-lo com socos. Por conta disso, segundo contou, deu um empurrão, que levou à queda da vítima. O jovem bateu a cabeça no chão e teve um traumatismo craniano.

Em vídeo divulgado nas suas redes, Turra pediu perdão à vítima e a sua família. "Nunca imaginei que isso ia acontecer, não tenho palavras para descrever o quão arrependido eu estou", diz.

"Quando aconteceu a briga eu fui para casa achando que estava tudo bem comigo e com ele porque nós dois saímos andando", conta.

"Se eu soubesse que ele estava machucado desse jeito eu nunca teria abandonado, estaria lá para ajudar ele, socorrer ele", diz um pouco depois.

A Fórmula Delta, em nota publicada nas redes sociais, afirmou que Turra foi desligado do quadro de pilotos da temporada. Segundo a organização, a medida já estava em andamento antes do caso. "Reafirmamos que a Fórmula Delta não compactua com qualquer tipo de violência", diz o comunicado.

De acordo com a Polícia Civil, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão ocorreram nas regiões do Park Way e de Águas Claras, dois barros de classe média alta do Distrito Federal. "As ordens judiciais foram cumpridas sem intercorrências", afirmou a corporação.

"Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizados e apreendidos objetos que serão submetidos à perícia e analisados no curso das investigações", acrescentou.

"As investigações seguem em andamento, e outras informações serão divulgadas no momento oportuno, respeitado o sigilo legal", concluiu a nota.