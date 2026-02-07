SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um guarda-civil municipal foi morto ao tentar impedir um assalto a uma farmácia na rua Correggio, na Vila Suzana, região do Morumbi, zona oeste de São Paulo, na noite desta sexta-feira (6).

O guarda, que trabalhava em Diadema (SP), e um policial militar aposentado abasteciam o carro em um posto de combustível próximo quando foram avisados sobre o roubo.

Eles foram o local e viram dois homens assaltando o estabelecimento. Outros dois criminosos, em motocicletas, aguardavam do lado de fora para auxiliar na fuga.

Houve troca de tiros quando os assaltantes deixaram a farmácia. O guarda-civil Rodrigo dos Santos, 42, foi atingido. Um segundo PM, que estava em uma padaria, viu a ação e também tentou ajudar.

Um dos criminosos fugiu de motocicleta. Outro correu a pé pela rua Correggio, sentido favela Paraisópolis.

O guarda-civil foi socorrido e levado ao Hospital Albert Einstein, onde morreu. Ele integrava a GCM há seis anos. A Prefeitura de Diadema disse prestar apoio para a família de Santos. O caso foi registrado como latrocínio no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão).

Procurada, A RD Saúde, responsável pela Droga Raia, lamentou o ocorrido o ocorrido e afirmou colaborar com as investigações.