SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Glamour, fantasias de clássicos de Hollywood e trilhas sonoras consagradas. De carona no sucesso de "O Agente Secreto" e de "Ainda Estou Aqui", o desfile deste ano do bloco Casa Comigo celebra o cinema. Em sua 13ª edição, o bloco incluiu no repertório "É preciso dar um jeito, meu amigo", de Erasmo Carlos, tema do filme de Kleber Mendonça Filho.

Entre os foliões, a onda pegou. Não faltaram pessoas vestidas de personagens, como Tartarugas-Ninjas, Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman em "Pulp Fiction", e até pacotes de pipoca.

Além disso, muitas fantasias de noiva, em alusão ao nome do bloco.

O desfile, que teve início ao meio dia na Rua Henrique Schaumann, na zona oeste, começou relativamente esvaziado. O público acabou dividido pelo bloco de Ivete Sangalo, que saiu no parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

"Ainda não estamos vendendo tanto, porque dividiu aqui, por causa do bloco da Ivete e do Abravanel, que está na [avenida] Faria Lima", conta Fabiano Manoel de Solsa, vendedor ambulante que trabalha há mais de uma década no carnaval. "Mas daqui a pouco enche", garante.

À medida que o Casa Comigo desfilava, a rua aos poucos foi tomada por mais gente. Na metade do percurso, o público lotava todas as pistas da rua.

A já tradicional chuva de carnaval pegou os foliões por volta da 13h30, mas quem foi para a festa não desanimou. Alguns procuraram marquises para se proteger, mas a maioria aproveitou para se refrescar e pular ainda mais.