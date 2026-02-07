SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos em todas as regiões, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

Alerta foi emitido às 14h25 deste sábado (6). Todos os principais pontos da cidade estão incluídos no estado de atenção do órgão: zonas norte, oeste, sudeste, centro e Marginal Tietê e Pinheiros.

Radar e satélite meteorológico registram áreas de instabilidade em toda a cidade. Em função disso, há chances de que haja pancadas de alta intensidade na capital paulista, segundo o alerta. Há potencial para ocorrência de rajadas de vento, quedas de árvores, formação de alagamentos e transbordamento de rios e córregos.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

GCE recomenda medidas para amenizar riscos dos alagamentos à população. São elas:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

TELEFONES ÚTEIS

O site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa como está o trânsito nas principais vias. Também é possível contatar a companhia pelo telefone 156. Outros números úteis incluem:

- 199 - Defesa Civil

- 192 - SAMU