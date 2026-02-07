SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ambulante morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após a queda de um andaime na esquina da avenida Nossa Senhora de Copacabana com a rua Constante Ramos, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã de hoje.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o andaime despencou por volta das 10h40 e atingiu pessoas que estavam na calçada. Uma mulher de 50 anos morreu. Outras duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Miguel Couto, na Gávea.

O caso é investigado pela 13ª DP (Ipanema). Segundo a Polícia Civil, funcionários e o engenheiro responsável pela obra já prestaram depoimento. A perícia foi realizada no local, e análises complementares serão feitas.

Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou que a prefeitura vai apurar a situação da obra. "É um acidente absurdo. Um andaime de obra despencou e uma pessoa morreu. É inaceitável. Estamos levantando todas as licenças dessa obra e vamos encaminhar o caso à polícia. O responsável precisa responder por esse crime", disse o prefeito.

Paes afirmou ainda que, embora a prefeitura tenha papel de fiscalização, a obra possui responsável técnico que deve responder pelo ocorrido. "Toda obra tem engenheiro responsável, que precisa cuidar disso e responder por seus atos", declarou.

De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa da rua Constante Ramos permanecia ocupada na tarde de hoje, na altura da avenida Nossa Senhora de Copacabana, em razão da queda da estrutura. Equipes municipais atuavam no local.