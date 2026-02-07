SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a concentração do bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu Valença, uma forte chuva caiu na região do Parque Ibirapuera.

Muitos foliões tentaram se esconder em árvores. Por conta intensidade, alguns desistiram e foram embora antes mesmo que o bloco começasse.

Para evitar que a multidão se dispersasse, a produção colocou música de Beth Carvalho e Baiana System no trio.

Enquanto alguns iam embora, outros não se importaram com a chuva.

Apesar do transtorno, o bloco Bicho Maluco Beleza começou próximo do horário previsto.