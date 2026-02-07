SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem considerado suspeito de furtar celulares foi detido por policiais civis fantasiados durante a passagem do bloco da cantora Ivete Sangalo pelo entorno do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, neste sábado (7).

Com ele, foram encontrados quatro aparelhos celulares, de acordo com a Polícia Civil. Duas das vítimas já haviam sido identificadas. O homem preso deve ser encaminhado para o 27° DP (Campo Belo).

Estimativa da Polícia Militar aponta que 1,2 milhão de pessoas passaram pelo bloco de Ivete Sangalo, que se apresentou pela primeira vez no Carnaval de rua paulistano.

Segundo a Polícia Militar, não foram identificados tumultos ou ocorrências graves durante o percurso do trio elétrico. "O horário previsto para a apresentação foi rigorosamente cumprido, transcorreu com segurança e sem incidentes", disse a corporação.

Policiais civis ainda apreenderam diversas garrafas de bebidas alcoólicas sem procedência que eram comercializadas no entorno do bloco. Elas devem ser encaminhadas para perícia na tentativa de identificar os componentes do líquido.

Policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito realizavam testes de bafômetros em condutores responsáveis por guiar os trios. O objetivo é verificar a capacidade psicomotora dos motoristas.