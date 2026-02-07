RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Puterrier, 34, passou por momentos de tensão após deixar um ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O artista foi vítima de um assalto durante a madrugada.

O cantor relatou nas redes sociais que teve dois cordões, o celular e os óculos de grau levados pelos criminosos. Segundo ele, o crime aconteceu por volta das 4h, quando ele se afastou da avenida para pedir um carro por aplicativo. Puterrier conversava com amigos em uma rua próxima quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o assalto.

Após a ação, o artista registrou boletim de ocorrência em uma delegacia. "Cheguei a achar que fosse brincadeira, porque estava no meio de duas viaturas. Mas o bandido puxou meus dois cordões. Eu tentei jogar o celular no chão e ele pegou também, além do meu óculos de grau", disse o artista ao Extra.

Nas redes sociais, Puterrier alertou os seguidores e pediu atenção para possíveis mensagens suspeitas enviadas em seu nome. "Qualquer mensagem que vocês receberem, ignora", escreveu. Ele ainda chegou a oferecer recompensa para quem encontrar os objetos, sem revelar o valor.