SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família de Pedro Turra lamentou a morte de Rodrigo Castanheira, de 16 anos, que foi agredido pelo piloto ex-Fórmula Delta em uma briga no Distrito Federal.

Uma carta em nome da família do piloto abordou a morte de Rodrigo. O menor de idade estava internado há mais de duas semanas após sofrer um traumatismo craniano, decorrente de uma agressão cometida pelo próprio Turra.

O texto fala em "profundo respeito e sincera solidariedade" diante do fato. O esportista foi até preso diante do episódio, ocorrido na madrugada do dia 23 de janeiro

"Nos unimos aos pais, familiares e amigos, expressando nossas mais sentidas condolências", destacou ainda a família. O texto foi divulgado ao UOL pelo escritório Fior, Correa, Mendes, Kaefer & Associados, que defende o piloto.

"Em nome da família de Pedro Turra, com profundo respeito e sincera solidariedade, lamentamos o falecimento de Rodrigo Castanheira. Neste momento de imensa dor, nos unimos aos pais, familiares e amigos, expressando nossas mais sentidas condolências e desejando que encontrem amparo, conforto e força para atravessar este período de luto", aponta carta da família de Pedro Turra

Jovem não resistiu

A informação da morte de Rodrigo foi confirmada pelo tio da vítima, Flavio Henrique Fleury. "Acabaram com uma pessoa maravilhosa de forma gratuita", lamentou ele no Instagram. O colégio de Rodrigo também lamentou a morte.

O jovem 16 anos estava internado no Hospital Brasília desde o dia 23 de janeiro. O quadro, que já era considerado gravíssimo pela equipe médica, se agravou nas últimas horas.

A hospitalização ocorreu após o jovem ser agredido pelo piloto Pedro Turra, ex-Fórmula Delta. O caso ocorreu na região de Vicente Pires, no Distrito Federal.

A confusão foi iniciada quando o piloto arremessou um chiclete em um amigo da vítima. Rodrigo reagiu, e os dois começaram a trocar socos em uma área rodeada de carros.

A briga fez vítima bater a cabeça e ser hospitalizada com um traumatismo craniano. Ele estava sedado desde então.

Turra na prisão

Turra foi preso na semana passada. O ex-piloto da Fórmula Delta, que tem 19 anos, já havia sido detido logo depois da briga, mas acabou solto após pagamento de fiança. A nova ordem de prisão veio do pedido do Judiciário e foi divulgada pelo delegado Pablo Aguiar, que cuida do caso.

Ontem, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou um pedido de habeas corpus. O pedido foi indeferido por conta de outra solicitação, feita ao TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), que ainda foi não analisada, informou a entidade.

Além deste caso, há ainda três ocorrências que teriam envolvimento de Turra sob investigação: uma briga em Águas Claras, a agressão de um homem de 49 anos durante uma briga de trânsito e o relato de uma jovem menor de idade, que afirmou que ele a teria forçado ingerir bebida alcoólica.