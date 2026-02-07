SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alceu Valença, 79, levou a alegria do Carnaval de Pernambuco para São Paulo, na tarde deste sábado (7), no Ibirapura. Cantor comandou o bloco Bicho Maluco Beleza no pré-Carnaval paulistano e conseguiu driblar a forte chuva.
Com menos de 10 minutos de atraso, o Bloco Bicho Maluco Beleza garantiu a folia de quem resistiu à chuva forte, que durou cerca de 1 hora. Apesar de muitas desistências, o Parque do Ibirapuera permaneceu lotado à espera de Alceu Valença, que usou o bloco para comemorar seus 80 anos. A data oficial de seu aniversário é 1º de julho.
Antes de entrar, a Orquestra Tropicana de Frevo embalou os foliões por cerca de 40 minutos. Cantor subiu ao som de "bicho maluco beleza" e animou o público.
Dizendo ter visto várias flores na multidão, o cantor dedicou a música "Girassol" para os foliões. Alceu ainda aproveitou o intervalo das músicas para convidar a plateia para o show "80 Girassóis", que comemora seus 80 anos de vida e se divertiu: "Será que tenho 80 anos? Acho que tenho 8", comemorou ele.
Perto do final da apresentação, ele agradeceu e brincou novamente com os fãs: "Obrigado, São Paulo. Para vocês, sempre ALCEU dispor", brincou o cantor perto da dispersão.
A tônica da apresentação foi o astral lá para cima e, com isso, o público que permaneceu incansável no bloco. Nem os trechos alagados foram capazes de tirar a animação dos presentes.