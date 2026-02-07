SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma tubulação se rompeu na manhã da última quinta-feira (5), alagando ruas, arrastando carros e invadindo casas e comércios em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O vazamento aconteceu na Estação de Tratamento de Água Guandu. Ela fica na altura do km 32 da estrada Rio-São Paulo.

A água tomou a via, invadiu casas e comércios na região. Alguns carros que passavam pelo local chegaram a ser arrastados, mas nenhuma vítima foi registrada.

A distribuição de água foi interrompida em sete municípios da Baixada e reduzida na capital, segundo a Águas do Rio. A rede afetada abastece Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados, São João de Meriti e as zonas sul, norte e central da capital.

O reparo deve ocorrer "até o fim do dia deste sábado", segundo a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro). Empresa que em nota diz ter prestado "atendimento emergencial às famílias impactadas pelo incidente".

A Guandu está no livro dos recordes, o Guiness, como a maior estação de tratamento de água do mundo em produção contínua. Com vazão de 43 mil litros por segundo, a rede atende a mais de 9 milhões de pessoas e é responsável por 80% do abastecimento de água potável da região metropolitana do Rio de Janeiro.

Dezoito casas, 11 imóveis comerciais, seis salas comerciais uma religiosa foram atingidos. A seguradora contratada pela companhia vistoriou os automóveis danificados, "e a partir de segunda-feira (9) já devem começar a ser pagas as indenizações aos proprietários".

A limpeza dos imóveis deverá ser concluída até amanhã (8). "Para famílias que precisaram deixar suas casas, a companhia providenciou hospedagem em pousadas, com todas as despesas custeadas. Para todos os moradores, a Cedae fornece, desde quinta-feira, água e alimentação", diz a companhia.

O sistema opera com 55% da capacidade. "Assim que a manutenção terminar, a produção de água começará a ser normalizada de forma gradual", informa.