SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Claudia Leitte, 45, apresentou o bloco Banda Bicha neste sábado (7) em Guarulhos (SP). A artista baiana se apresentou no mesmo dia em que Ivete Sangalo, 53, fez sua estreia no circuito de blocos da capital paulista.

Claudia Leitte celebrou os 50 anos do Banda Bicha. É o quinto ano consecutivo em que a artista se apresenta em Guarulhos (SP) como principal embaixadora do bloco. Com inícios às 11h00, evento também contou com as apresentações do cantor Mumuzinho e dos DJs Maju Santana e Tovitz.

Bloco contou com a presença de Márcio Pedreira, marido de Claudia Leitte desde 2007. A atriz Carol Marra também esteve entre os famosos presentes no local, e subiu ao trio elétrico para interagir com Claudia Leitte durante a apresentação.

Mais cedo, Ivete foi o principal destaque do bloco "Quem Pede, Pede" no Parque do Ibirapuera. Artista encontrou o espaço lotado antes das 8h00, quando acenou para o público ainda utilizando um roupão.