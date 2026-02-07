SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem identificado como José Helio Santos Gusmão foi preso neste sábado (7) em São Paulo. Condenado por estupro, ele estava foragido desde 30 de julho de 2025, de acordo com a Prefeitura de São Paulo.

Prisão aconteceu no Campo Belo. Gusmão, de 41 anos, foi identificado por meio de reconhecimento facial com a ajuda de câmeras do programa Smart Sampa, da prefeitura. Ele acompanhava o desfile de um bloco na rua Edison.

Homem foi detido à tarde pela Guarda Civil Metropolitana. Agentes prenderam Gusmão, que é natural de Vitória da Conquista, e o conduziram ao 27º Distrito Policial, no mesmo bairro. Em 2025, ele foi condenado a 6 anos de prisão pelo crime de estupro.

Prisão não foi a única do dia. No Ibirapuera, policiais civis prenderam três homens por venda de bebida ilegal durante o desfile do bloco da cantora Ivete Sangalo.

Policiais estavam infiltrados entre foliões. Fantasiados de ETs, os agentes localizaram os homens presos com uma bolsa, na qual armazenavam bebidas sem qualquer tipo de marca ou rótulo. O material foi apreendido.

Folião é preso com 3 celulares furtados. De acordo com o governo estadual, o homem afirmou que guardava os aparelhos furtados por comparsas. Duas das vítimas foram identificadas e tiveram os smartphones devolvidos.

Efetivo mobilizado para Carnaval é o maior já registrado, segundo a prefeitura. Ao todo, quase 60 mil agentes estão nas ruas para fazer a segurança de um número estimado de 16,5 milhões de foliões.

Smart Sampa funciona com 40 mil câmeras. Elas apoiam as ações dos agentes de segurança, assim como 23 drones e quase 2.000 viaturas, destinadas a rondas e patrulhamento ostensivo.