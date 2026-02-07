SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem condenado a seis anos de prisão por estupro foi identificado por uma câmera do Smart Sampa e preso durante um bloco de Carnaval na rua Édison, no Campo Belo, zona sul de São Paulo, neste sábado (7).

O homem participava do bloco da Ose quando foi registrado pelo equipamento de reconhecimento facial. Ele estava entre os foliões.

O alerta foi encaminhado para a Guarda Civil Metropolitana (GCM), que enviou uma equipe ao local. Os agentes identificaram e abordaram o suspeito.

O preso foi identificado como José Helio Santos Gusmão, 41 anos, natural de Vitória da Conquista (BA). A defesa do homem não foi localizada pela reportagem.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça da Bahia em 30 de julho de 2025.

Gusmão foi encaminhado ao 27º Distrito Policial (Campo Belo), onde o caso foi registrado como captura de foragido da Justiça.

O Smart Sampa é um programa de câmeras da prefeitura, que possui mais de 40 mil equipamentos espalhados pela cidade. É a principal bandeira na área da segurança da gestão Ricardo Nunes (MDB), e tem contribuído com investigações da Polícia Civil e com ações da Polícia Militar.