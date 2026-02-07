SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O domingo de pré-Carnaval em São Paulo tem mais de 70 blocos nas ruas. Junto com eles, há interdições e desvios nas cinco regiões da capital paulista. Confira interdições nas principais vias, determinadas pela CET (Companhia de Engenharia e Tráfego):

Zona Central

- Rua da Consolação entre a avenida Paulista e a praça Franklin Roosevelt

- Rua da Consolação entre a rua Maria Antônia e a avenida Paulista

Zona oeste

- Avenida Marquês de São Vicente entre a praça Luiz Carlos de Mesquita e a avenida Dr. Abraão Ribeiro

- Avenida Professor Alfonso Bovero entre a rua Plínio de Morais e a rua Apinajés

- Rua Henrique Schaumann entre a avenida Rebouças e a rua Teodoro Sampaio

- Rua dos Pinheiros entre a avenida Pedroso de Morais e a praça Portugal

- Avenida Brigadeiro Faria Lima entre os números 4100 e 4500

Zona leste

- Avenida dos Metalúrgicos entre a rua Nascer do Sol e a rua Edson Danillo Dotto

- Avenida Nagib Farah Maluf

- Largo do Rosário entre a rua Doutor João Ribeiro e a avenida Penha de França

Zona sul

- Avenida Pedro Álvares Cabral

- Avenida Arquiteto Carlos Bratke

- Avenida Luís Gushiken

- Avenida Leonardo da Vinci

- Avenida Prof. Dr. Telêmaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck

- Desvios: Marginais Tietê e Pinheiros, além do eixo da Avenida 23 de Maio

Zona norte

- Avenida Engenheiro Caetano Álvares, entre a avenida Meireles Reis e a rua Irmão João Creff

- Avenida Marquês de São Vicente entre a Praça Luiz Carlos de Mesquita e a avenida Dr. Abraão Ribeiro

- Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó nos trechos entre a avenida Paula Ferreira e rua Cel. Tristão e entre a rua Anastácio de Souza Pinto e a avenida Itaberaba

Metrô terá operação 24h no pré-Carnaval

O Metrô de São Paulo também tem uma operação especial. Na madrugada de domingo (8), todas as linhas do Metrô funcionam 24 horas, com estações abertas para embarque e desembarque.

Nos momentos de maior concentração de foliões, poderão ser definidos acessos exclusivos de entrada e saída nas estações próximas aos desfiles. Na estação República, os acessos Praça, Barão e 7 de Abril poderão ser fechados temporariamente, com reabertura conforme a necessidade operacional.

Linhas privatizadas irão funcionar durante a madrugada nos dias 7, 13, 14, 15 e 21 de fevereiro. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás (metrô) e 8-Diamante e 9-Esmeralda (trens), operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade vão funcionar nesse esquema.

CPTM também ficará ininterrupta em datas específicas: madrugada de 7 para 8 de fevereiro; madrugadas de 13 para 14, 14 para 15 e 15 para 16 de fevereiro e, no pós-carnaval, na madrugada de 21 para 22 de fevereiro.