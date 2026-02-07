SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O domingo de pré-Carnaval em São Paulo tem mais de 70 blocos nas ruas. Junto com eles, há interdições e desvios nas cinco regiões da capital paulista. Confira interdições nas principais vias, determinadas pela CET (Companhia de Engenharia e Tráfego):
Zona Central
- Rua da Consolação entre a avenida Paulista e a praça Franklin Roosevelt
- Rua da Consolação entre a rua Maria Antônia e a avenida Paulista
Zona oeste
- Avenida Marquês de São Vicente entre a praça Luiz Carlos de Mesquita e a avenida Dr. Abraão Ribeiro
- Avenida Professor Alfonso Bovero entre a rua Plínio de Morais e a rua Apinajés
- Rua Henrique Schaumann entre a avenida Rebouças e a rua Teodoro Sampaio
- Rua dos Pinheiros entre a avenida Pedroso de Morais e a praça Portugal
- Avenida Brigadeiro Faria Lima entre os números 4100 e 4500
Zona leste
- Avenida dos Metalúrgicos entre a rua Nascer do Sol e a rua Edson Danillo Dotto
- Avenida Nagib Farah Maluf
- Largo do Rosário entre a rua Doutor João Ribeiro e a avenida Penha de França
Zona sul
- Avenida Pedro Álvares Cabral
- Avenida Arquiteto Carlos Bratke
- Avenida Luís Gushiken
- Avenida Leonardo da Vinci
- Avenida Prof. Dr. Telêmaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck
- Desvios: Marginais Tietê e Pinheiros, além do eixo da Avenida 23 de Maio
Zona norte
- Avenida Engenheiro Caetano Álvares, entre a avenida Meireles Reis e a rua Irmão João Creff
- Avenida Marquês de São Vicente entre a Praça Luiz Carlos de Mesquita e a avenida Dr. Abraão Ribeiro
- Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó nos trechos entre a avenida Paula Ferreira e rua Cel. Tristão e entre a rua Anastácio de Souza Pinto e a avenida Itaberaba
Metrô terá operação 24h no pré-Carnaval
O Metrô de São Paulo também tem uma operação especial. Na madrugada de domingo (8), todas as linhas do Metrô funcionam 24 horas, com estações abertas para embarque e desembarque.
Nos momentos de maior concentração de foliões, poderão ser definidos acessos exclusivos de entrada e saída nas estações próximas aos desfiles. Na estação República, os acessos Praça, Barão e 7 de Abril poderão ser fechados temporariamente, com reabertura conforme a necessidade operacional.
Linhas privatizadas irão funcionar durante a madrugada nos dias 7, 13, 14, 15 e 21 de fevereiro. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás (metrô) e 8-Diamante e 9-Esmeralda (trens), operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade vão funcionar nesse esquema.
CPTM também ficará ininterrupta em datas específicas: madrugada de 7 para 8 de fevereiro; madrugadas de 13 para 14, 14 para 15 e 15 para 16 de fevereiro e, no pós-carnaval, na madrugada de 21 para 22 de fevereiro.