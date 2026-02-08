SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) -; O senador Otto Alencar (PSD-BA) precisou passar por um procedimento cardíaco neste domingo (8), em Salvador, após se sentir mal em uma agenda pública em Lapão (BA).

Otto Alencar colocou um marca-passo, de forma preventiva, após procedimento cirúrgico em Salvador. O senador foi internado no Hospital Aliança, na capital baiana, após exames médicos identificarem uma bradicardia (frequência cardíaca lenta).

Assessoria diz que senador está bem, clinicamente estável. Ele está em observação na UTI cardíaca e, segundo boletim médico, a colocação do marca-passo foi uma medida preventiva.

Otto é médico ortopedista e está com 78 anos. Ele é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e um dos aliados do governo Lula na Casa.