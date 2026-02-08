SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) encerra no próximo domingo (8) o período de inscrições para o processo seletivo para bolsas integrais (100%) e parciais (50%).

As oportunidades estão distribuídas pelos campi Barreiro, Betim, Contagem, Coração Eucarístico, Lourdes, Poços de Caldas e São Gabriel.

Para concorrer às bolsas integrais, os candidatos precisam ter renda familiar bruta mensal de até um salário-mínimo e meio per capita (R$ 2.431,50). No caso das bolsas parciais, os estudantes devem ter renda familiar bruta mensal de um salário-mínimo e meio (R$ 2.431,50) até três salários-mínimos per capita (R$ 4.863).

De acordo com a instituição, os estudantes com renda superior a esse limite não se enquadram no perfil socioeconômico para acesso às duas modalidades de bolsas.

Os interessados devem se inscrever até este domingo (8), às 23h59, no site da universidade.

Entre os cursos disponíveis estão: administração, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, ciências econômicas, direito, educação física, engenharia civil, história, jornalismo, pedagogia, psicologia, relações internacionais, sistema de informação e outros.

A classificação da seleção será baseada no resultado nas edições de 2016 a 2025 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A lista dos pré-selecionados será divulgada até o dia 10 de fevereiro. Após a análise dos documentos e comprovação das informações, o resultado final será disponibilizado até 6 de março no site da universidade.

Além do processo de bolsas, a PUC Minas mantém abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado. A seleção oferece em mais de 90 cursos, distribuídos entre áreas de conhecimento como ciências humanas, comunicação, economia e negócios, tecnologia, saúde e engenharias, nas modalidades presencial e a distância.

No processo seletivo simplificado, os interessados podem utilizar a pontuação do Enem das edições de 2014 a 2024. Além disso, há ainda a alternativa de realização de prova online.

A avaliação será composta por uma redação e 20 questões de múltipla escolha das áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. A prova online poderá ser feita até 23 de fevereiro de 2026.

As inscrições do processo seletivo simplificado devem ser feitas pelo site da instituição. O valor da taxa do processo seletivo é de R$ 35.