SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Temporais com chuva de granizo provocaram estragos neste sábado (8) em diversas cidades do estado de Santa Catarina.

Ao menos 25 municípios do estado relataram danos. O sábado foi marcado por episódios isolados de chuva, ventos e queda de granizo em diversas regiões, conforme mostrou imagens divulgadas por catarinenses nas redes sociais.

A região mais afetada foi a Meio-Oeste, com destaque para Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna. Segundo o Corpo de Bombeiros, das 36 ocorrências que atenderam, 15 foram no território, onde foram registrados principalmente quedas de árvores e destelhamentos.

Um dos municípios com mais estragos foi o de Faxinal dos Guedes. Houve queda de árvore sobre um aviário e também sobre a rede elétrica. Uma família ficou desalojada após a casa ser atingida, enquanto duas escolas municipais apresentarem danos na cobertura, segundo a Defesa Civil.

Chuva de granizo surpreendeu moradores. "Olha as pedras pulando lá na casa do vizinho, a gente vê elas batendo no telhado e pulando para fora. Elas estão caindo e já derretendo porque estava um mormaço muito grande", registrou um deles em gravação.

Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros alertou que a população deve permanecer atenta às informações divulgadas pelos órgãos oficiais e reforça que, em caso de emergência, deve ser acionado o telefone 193.

A partir desta segunda-feira (9), condições do tempo no estado começa a melhorar. No Grande Oeste, o sol volta a predominar, enquanto o litoral e áreas próximas ainda terão chuva fraca e ocasional. Ao longo da semana, o tempo firme retorno e as temperaturas voltam a subir em todas as regiões.