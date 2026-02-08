SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Maranhão prendeu neste sábado (7) no Piauí um homem suspeito de matar a companheira com golpes de capacete na cidade de Alto Parnaíba, no extremo sul maranhense.

O crime aconteceu na madrugada do último domingo (1º). Laureana Limeira do Nascimento, de 33 anos, foi encontrada ferida às margens da rodovia BR-235, perto do bairro São José, onde ela morava com o suspeito, Gustavo Lopes de Carvalho, de 20 anos.

Laureana foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Alto Parnaíba. Após alguns dias internada, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na última terça-feira (3), deixando três filhos: dois adolescentes e uma criança.

Acionada, a Polícia Civil iniciou a investigação. Em poucos dias "surgiram indícios consistentes que apontaram o envolvimento direto do namorado da vítima no crime", informa a polícia em nota.

Em depoimento, o homem alegou que a namorada caiu da moto e bateu a cabeça. A versão acabou contestada por peritos, que suspeitam que os ferimentos foram causados por golpes de um capacete.

Após o depoimento, Lopes fugiu. Assim que a Justiça autorizou a prisão do homem, a Polícia Civil iniciou as buscas até encontrá-lo no município de Santa Filomena, no Piauí. Ele foi preso ontem temporariamente pelo crime de feminicídio.

"A Polícia Civil segue com as investigações para a completa elucidação do caso", diz comunicado.