SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O encontro de dois grandes blocos na mesma região no início da tarde deste domingo (8) se transformou em um princípio de confusão em São Paulo. As grades de segurança montadas para conter o publico na rua da Consolação foram derrubadas pelos foliões devido ao excesso de público.

Pela primeira vez, a rua recebeu dois megablocos que atraem milhões de foliões, o Acadêmicos do Baixo Augusta e a estreia do DJ Calvin Harris em bloco patrocinado pela marca oficial do Carnaval de São Paulo.

A confusão ocorreu próximo da concentração do bloco de Calvin Harris.

ESPAÇO INADEQUADO

A decisão de colocar os dois blocos no mesmo local e dia, anunciada pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na semana passada, gerou apreensão tanto para foliões tradicionais da vizinhança quanto para moradores que há anos pedem o fim dos cortejos carnavalescos no local. Há especialmente temor de dificuldade na dispersão das multidões que ambos podem levar para o asfalto na tarde do próximo dia 8 de fevereiro.

Nunes conversou sobre o tema com a Folha e afirmou que há estrutura suficiente para garantir a ordem e a segurança. Já a patrocinadora Ambev disse seguir as regras dos órgãos competentes.

O espaço é inadequado para receber multidões, avaliou na semana passada Marta Porta, presidente Conselho Comunitário de Segurança dos bairros Consolação, Higienópolis e Pacaembu. "Com um único bloco já ficavam milhares de pessoas paradas no local de dispersão, imagine o que irá acontecer agora, com dois", diz.

Marta, que também é vice-presidente de uma associação de moradores e comerciantes da av. Paulista e entorno, diz ter sido surpreendida com o anúncio da criação da autorização de um novo megabloco na região. "Ficamos satisfeitos de termos sido chamados para a reunião com os blocos na semana passada, mas acabamos frustrados ao perceber que tudo já estava decidido sem que fôssemos consultados", diz.

"Há muito tempo nós pedimos que se procure outro local para esse megablocos, porque nossa região é muito impactada pelo trânsito e barulho desses grandes eventos que ocorrem aqui durante todo o ano", diz ela.

A rua da Consolação está em uma área em que se permite ruído de até 65 decibéis durante o dia, o que é considerado muito permissivo, ficando abaixo apenas de áreas industriais da cidade. Mas a representante dos moradores afirma que medições realizadas no ano anterior apontaram para mais de 120 decibéis.