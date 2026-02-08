RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Dois guardas civis municipais foram mortos a tiros de fuzil num ataque na noite deste sábado (7) em Portel, município de 67 mil habitantes na Ilha de Marajó (PA). Outros dois agentes de segurança foram atingidos.

De acordo com a polícia, os dois agentes foram mortos após um automóvel de cor preta, sem placas, se aproximar de um grupo de quatro guardas que patrulhavam o local em duas motos, às 23h30.

Os criminosos atiraram mais de uma dezena de vezes contra os agentes, que ainda tentaram escapar do ataque, mas tombaram com as motos devido à gravidade dos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O guarda Alessandro Oliveira Freitas morreu ainda no local do crime, enquanto Iago Fernando Medeiros Pereira, socorrido, morreu ao chegar ao hospital.

Os outros dois guardas atingidos foram internados em estado grave no Hospital Regional de Breves. Ambos foram submetidos a cirurgias e, neste domingo (8), têm quadro de saúde estável.

"Os dois guerreiros perderam a vida na noite deste sábado (7) vítimas de um ataque covarde enquanto exerciam com honra e dedicação o seu trabalho em prol da segurança pública", diz trecho de comunicado da Prefeitura de Portel, que também expressou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

Outras guardas municipais de municípios vizinhos também publicaram notas de pesar e solidariedade para a família dos agentes atingidos.

Os criminosos atearam fogo ao veículo usado no ataque, que foi encontrado em chamas no bairro Portelinha, periferia de Portel, já na madrugada deste domingo. Não há pistas dos criminosos.