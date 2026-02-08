SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Temporais atingiram cidades do litoral norte do estado de São Paulo desde a tarde de sábado (7), causando transtornos. São Sebastião teve alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra, especialmente na praia de Juquehy.

O trânsito na Rodovia Dr. Manoel Hippolyto do Rego (Rio-Santos) na região, na altura do quilômetro 175, chegou a ser totalmente interditado por volta das 21h de sábado, e, na sequência, foi liberada a passagem de veículos de emergência e ônibus.

De acordo com a prefeitura de São Sebastião, até o início da tarde deste domingo (8), a rodovia operava em sistema "pare e siga", enquanto as equipes realizavam a limpeza completa da área.

Nas últimas 24 horas, Bertioga registrou 126 milímetros de precipitação, segundo dados da Defesa Civil paulista. Em São Sebastião foram 119 mm e em Caraguatatuba, 103 mm. Os volumes são considerados consideravelmente elevados para um único dia.

Também foram atingidas cidades nas faixas leste e noroeste do estado. As autoridades informam que 13 pessoas ficaram desalojadas (em Nazaré Paulista, Guarujá, Francisco Morato e Jundiaí) e quatro, desabrigadas (em Bertioga). Não houve registro de vítimas ou óbitos.

As chuvas intensas foram provocadas por um sistema de baixa pressão no oceano, associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul. Os maiores acumulados de precipitação foram registrados no litoral e noroeste.

A Defesa Civil, que convocou um gabinete de crise neste domingo (8), alerta que a lenta passagem de uma frente fria pela costa mantém o estado de atenção para chuvas persistentes até segunda-feira (9) em todo o estado, em especial: litoral norte, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Campinas, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

O maior volume de chuva das últimas 24 horas foi registrado na cidade de São Carlos, com 137 mm --o equivalente a 80% do previsto para todo o mês de fevereiro.

Também houve acúmulo elevado em Ubatuba, com 129 mm (72,5% do volume mensal) e São José do Rio Preto, com 105 mm, o que corresponde ao esperado para cerca de 15 dias de fevereiro.

Chuvas intensas causaram deslizamento de terra na rodovia Rio-Santos, na região de São Sebastião, no litoral norte de O órgão orienta que a população adote medidas preventivas durante períodos de chuva intensa, como evitar áreas sujeitas a alagamentos e não atravessar ruas alagadas. Em áreas de encosta, deve-se ter atenção a sinais de deslizamento, como rachaduras no solo, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros, por meio do 193.