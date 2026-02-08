SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal de estrangeiros considerado suspeito de furtar celulares de foliões na rua da Consolação, no centro de São Paulo, foi detido por policiais civis na tarde deste domingo (8).

Os agentes, que trabalham no DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), estavam fantasiados de caça-fantasmas, em alusão ao célebre filme de 1984.

Conforme a prévia do registro de ocorrência, os policiais viram quando a mulher passou os telefones para um homem.

O casal foi abordado pouco depois. Com a mulher foram encontrados quatro aparelhos. O homem estava em posso de outros quatro telefones.

Duas vítimas foram identificadas.

Uma outra mulher foi presa na mesma ação. Ela estava com 12 celulares em uma bolsa.

A ocorrência deve ser registrada no 78º DP (Jardins). A identidade dos suspeitos não foi divulgada e a reportagem não conseguiu contatar os responsáveis pelas defesas.

A ação de policiais civis fantasiados ocorre pelo segundo dia consecutivo. No sábado (7) um homem considerado suspeito de furtar celulares foi detido por policiais civis fantasiados de extraterrestres durante a passagem do bloco da cantora Ivete Sangalo pelo entorno do parque Ibirapuera.

Com ele, foram encontrados três aparelhos celulares, de acordo com a Polícia Civil. Duas vítimas já haviam sido identificadas. O homem preso foi encaminhado para o 27° DP (Campo Belo).