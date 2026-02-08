O senador Jader Barbalho recebeu alta, neste domingo (8), do Hospital Beneficente Portuguesa do Pará, em Belém (PA). Ele estava internado desde quinta-feira (5) após ter um episódio de mal-estar. 

Segundo o boletim médico, Jader teve melhora com boa resposta ao tratamento a que foi submetido.

No documento assinado pelos profissionais da unidade hospitalar, o senador está em condições estáveis e recebeu as devidas orientações médicas quanto aos cuidados domiciliares.

Na ocasião da internação, o hospital informou que o quadro do parlamentar era de desidratação e foram necessários medicamentos na veia e também realização exames complementares. Ainda segundo o boletim, Jader não teve déficit motor.

