SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influência de uma frente fria no oceano Atlântico juntamente com o fenômeno Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul) ainda deve deixar o tempo fechado e chuvoso pelo menos até nesta terça-feira (10) no estado de São Paulo.

O corredor de umidade que sai da amazônia até o Sudeste já mantinha muitas instabilidades na região, mas a chegada da frente fria amplificou essa condição, aumentando o volume de chuva principalmente no norte do estado, centro-leste, Vale do Paraíba e litoral norte.

Por isso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja (de perigo) para chuvas intensas em todo o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul mineiro e estado do Rio de Janeiro válido, a princípio, até o fim desta segunda.

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, o que provoca risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Na Grande São Paulo, as simulações mais recentes dos modelos de previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo indicam que esta segunda-feira (9) deve ser chuvosa desde a madrugada, mantendo o tempo instável no decorrer do dia.

"O solo encharcado eleva substancialmente a condição para transbordamentos de córregos e rios, formação de alagamentos intransitáveis e escorregamentos de terra em áreas de risco. As precipitações devem se intensificar entre a tarde e o período da noite, com elevados volumes de precipitação acumulada no fim do dia. As temperaturas variam entre mínima de 19°C e máxima na casa dos 24°C", destaca o CGE.

Na terça, o cenário atmosférico será muito semelhante ao dia anterior, porém com menor volume de chuva acumulado no fim do dia. Segundo o CGE, madrugada e manhã devem ter céu nublado, com alguns chuviscos ocasionais.

No decorrer da tarde e no início da noite, retornam as condições de pancadas de chuva de até forte intensidade em alguns momentos. As temperaturas variam entre mínima de 18°C na madrugada e 25°C no período da tarde.

A partir de quarta (11), porém, o tempo começa a mudar, com o fim da frente fria. O calor volta, com temperaturas variando de 19°C a 28°C até sexta (13). O sol deve aparecer mais e o tempo ficar aberto, mas a previsão é de que haja pancadas de chuva entre a tarde a noite em todos os dias.

Se ocorrerem localizadas, é possível que causem transtornos, com alagamentos, quedas de árvores e de energia elétrica na região metropolitana.