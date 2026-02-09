SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge desde a manhã de sábado (7) um galpão logístico na cidade de Viana, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Na manhã desta segunda, as chamas ainda não foram totalmente controladas. Nâo houve vítimas.

O local abriga o depósito de cinco empresas. As causas do fogo ainda estão sendo apuradas

A coluna de fumaça pode ser vista de diversos pontos da Grande Vitória.

No momento do íncio das chamas, havia cerca de 20 funcionários trabalhando no galpão. Todos conseguiram sair sem ferimentos.