SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um prédio e quatro casas foram interditados ontem em São José dos Campos, no interior de São Paulo, após fortes chuvas atingirem a região. O estado teve deslizamentos de terra, transbordamentos e enxurradas.

Em São José dos Campos, as interdições aconteceram após uma cratera se abrir na rua Felisbina de Souza Machado. Um poste foi engolido e casas ficaram com fissuras, sendo preventivamente interditadas pela Defesa Civil. Ao todo, 156 pessoas estão desalojadas, segundo o órgão.

Outras sete cidades do interior reportaram danos à Defesa Civil. Em Cunha, um córrego transbordou e em Itupeva, uma barragem particular se rompeu, causando danos a uma ponte. Outra ponte foi danificada na cidade de Laranjal Paulista e, em Socorro, um rio extravasou e a água atingiu duas casas.

Em São Luiz do Paratininga, Bertioga e Campinas, deslizamentos de terra aconteceram, sem deixar vítimas. Quatro pessoas ficaram desalojadas em Bertioga.

Em São Carlos, choveu em 24 horas o esperado para 24 dias, segundo a Defesa Civil. Em São Sebastião, a chuva de um dia foi equivalente ao esperado para 20 dias.

Não há até o momento registro de vítimas desaparecidas ou mortas nas ocorrências do fim de semana. Na sexta-feira, a Defesa Civil acionou sirenes para retirar moradores de áreas de risco no Guarujá, onde dois deslizamentos de pequenas dimensões aconteceram, sem feridos.

Desde o início da Operação Chuvas, em dezembro de 2025, 13 pessoas morreram em São Paulo. As mortes aconteceram em Campos do Jordão; São Paulo; Piracicaba; Guarulhos; Juquitiba; Bauru, Ilhabela; Franca e Taubaté. A morte mais recente foi de um motociclista em Piracicaba, no dia 29 de janeiro.