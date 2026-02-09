SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As chuvas ocorridas no fim de semana na região metropolitana de São Paulo geraram problemas na circulação da dos trens da linha 7-Rubi, na manhã desta segunda-feira (9). Os veículos circulam com velocidade reduzida.

Operação com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Francisco Morato e Jundiaí, desde às 4h desta segunda-feira. A linha 7-Rubi conecta a capital paulista, a partir da estação Palmeiras-Barra Funda, à cidade de Jundiaí.

Normalização das operações depende da melhoria das condições climáticas. Em nota, a TIC Trens, concessionária responsável pela operação da linha, afirma que lamenta os transtornos causados aos passageiros. De acordo com a empresa, equipes estão atuando desde a noite de sábado para restabelecer a operação normal o mais breve possível.

A chuva que caiu na Grande São Paulo provocou pontos de alagamento. Diversos equipamentos de via também foram danificados o que dificulta a circulação dos trens.