O bloco Besa Me Mucho ocupou, nesse domingo (8), as ladeiras do Morro da Providência, no centro do Rio, com um cortejo que misturou ritmos latino-americanos, batuques brasileiros e uma mensagem política de integração continental. A concentração ocorreu na escadaria da Rua Costa Barros, na esquina com a Ladeira do Livramento, reunindo moradores, músicos imigrantes e foliões de diferentes regiões da cidade.

Criado a partir de coletivos que já transitam há anos pelo território como o Cortejinho RJ, nascido na própria Providência , o Besa Me Mucho reafirma a ocupação cultural das ruas como gesto político. A intensidade de fazer música latina nas vielas da Pequena África é resistência, resumem os organizadores, ao destacar a relação histórica do bloco com a primeira favela do Brasil.

Entre os foliões, o espanhol Andrés Martin, de 21 anos, que veio de Madrid para viver o seu primeiro carnaval carioca, disse que o bloco simboliza liberdade.