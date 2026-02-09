SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis pessoas morreram após um ataque a tiros em um bar de Nova Iguaçu (RJ) na noite deste domingo (8).

Ataque foi direcionado a homens que estavam sentados no bar, segundo a polícia. O crime aconteceu na rua Geni Saraiva, no bairro Cerâmica.

Cinco homens baleados morreram no local. Somente um deles foi identificado pela Polícia Civil até o momento: Fagner Roberto Paiva.

Duas mulheres que passavam pelo local também foram baleadas e uma delas morreu. Ana Cristina dos Santos, 57, baleada nas costas, foi levada para cirurgia, mas não resistiu. A segunda vítima, uma mulher de 34 anos, foi ferida na perna e recebeu alta ainda de madrugada.

Ninguém foi preso pelo crime até o momento e a polícia não divulgou o que teria motivado os assassinatos. Em nota, a PCERJ informou que o caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e que diligências estão em andamento.

Tags:

RJ