SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que o primeiro final de semana de pré-Carnaval na cidade foi um sucesso. Houve concentração de dois megablocos e confusão na rua da Consolação, com foliões prensados por causa do excesso de público.

"Se considerarmos a quantidade de pessoas e as poucas ocorrências, a conclusão é que foi um sucesso", afirmou o prefeito à GloboNews.

Sobre a superlotação dos blocos e foliões feridos, Nunes afirmou que "nenhum caso foi considerado muito grave".

O encontro de dois grandes blocos na mesma região no início da tarde de domingo (8) se transformou em uma confusão. As grades de segurança montadas para conter o publico na rua da Consolação foram derrubadas pelos foliões que ficaram prensados por causa do excesso de público.

Pela primeira vez, a rua recebeu dois megablocos que atraem milhares de pessoas: o Acadêmicos do Baixo Augusta e a estreia do DJ Calvin Harris, em bloco patrocinado pela marca oficial do Carnaval de São Paulo.

A alocação dos dois blocos na mesma rua no mesmo dia já havia levantado preocupação, como mostrou a Folha no fim de janeiro. Na ocasião, o prefeito defendeu a decisão dizendo que haveria estrutura suficiente para garantir a ordem e a segurança.

A confusão ocorreu perto da concentração do bloco de Calvin Harris. Ainda no domingo, a gestão municipal proibiu o acesso de pessoas à região e acionou um plano de contingência. Por volta das 16h, a Policia Militar solicitou que as pessoas evitassem a região da rua da Consolação.

A reportagem viu pessoas passando mal e outras gritando por ajuda dos bombeiros. Um grupo começou a escalar grades de imóveis ao redor para tentar fugir do empurra-empurra. Alguns chegaram a invadir a área externa da Escola Paulista de Magistratura.

Após a queda das grades, houve empurra-empurra, e a massa de pessoas fugiu para ruas transversais. A reportagem viu ao menos três foliões sendo socorridos por bombeiros civis no meio da multidão.

Parte do público que ficou prensado tentou levantar as grades de segurança por conta própria.

O bloco patrocinado pela Skol teve dificuldade de andar e ficou parado na Consolação na altura da rua Piauí. Calvin Harris estava previsto para começar a tocar às 14h, mas só deu início depois das 15h.

Em nota, o Acadêmicos do Baixo Augusta citou "falta de organização" e "não cumprimento dos horários combinados".

O bloco atrasou a saída da rua da Consolação em mais de uma hora "por questões de segurança" devido ao excesso de público do bloco da Skol com o DJ Calvin Harris, que ocupou a mesma via.

"Com 17 anos de história, o maior bloco da cidade e um dos maiores do Brasil foi desrespeitado de forma triste e violenta, mostrando a todos uma prova clara da falta de competência para realizar o que foi proposto e do compromisso da cidade com os blocos que recriaram o Carnaval de São Paulo", disse o bloco.

Ainda à GloboNews, o prefeito respondeu à reclamação do bloco. "Com a grande quantidade de público no bloco da Skol, sem que tivesse grandes ocorrências devido ao trabalho da Prefeitura e Polícia Militar, ele deveria é reconhecer, bem como reconhecer também que o público do Calvin ficou para curtir o bloco dele. Os blocos desfilaram em horários diferentes, primeiro o Skol e depois o Baixo Augusta", justificou o prefeito do MDB.