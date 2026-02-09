SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O manobrista da academia C4 Gym, na zona leste de São Paulo, era o responsável pela limpeza da piscina onde a professora Juliana Faustino Basseto, 27, nadou e morreu. Duas pessoas estão internadas em estado grave.

Informação foi confirmada pelo gerente do estabelecimento, disse o delegado responsável pelo caso. O homem, que não teve o nome divulgado, fazia a mistura química para limpar a piscina.

Segundo a polícia, no dia do fato, ele misturou cloro e outro produto que as autoridades ainda não sabe qual é em um balde e deixou ao lado da piscina. Ele teria deixado o material perto da piscina, enquanto aguardava a aula encerrar.

Nove pessoas estavam no local, incluindo o professor de natação. Em poucos minutos, a polícia acredita que uma reação química tenha liberado gases e causado a intoxicação nas vítimas.

Ele esperava acabar a aula para jogar o produto na água que estava bastante turva, em razão do uso da piscina. Mas começaram a exalar os gases e as pessoas foram asfixiadas. Foi o marido da Juliana que pediu para que todos saíssem do local. Alexandre Bento, delegado responsável pela investigação

Cinco pessoas passaram mal. Um adolescente de 14 anos foi internado em estado grave e está respirando com ajuda com aparelhos. O marido da professora morta também está estado grave. Outras duas pessoas receberam atendimento e foram liberadas.

Delegado afirma que houve negligência e que aguarda resultado dos laudos para responsabilizar criminalmente os responsáveis pela academia.

