SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua primeira aparição pública após receber alta, a advogada Juliane Vieira, 28, que teve 63% do corpo queimado salvando a família de um incêndio no Paraná, disse que foi a primeira pessoa do hospital em que esteve internada a sobreviver após um percentual tão alto de queimaduras.

Juliane recebeu alta em janeiro após passar três meses no Hospital Universitário de Londrina (PR), referência no tratamento de queimaduras no estado. "A princípio eu fui a primeira sobrevivente com mais de 60% do corpo queimado e saí bem da UTI, saí andando", disse a advogada em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida ontem.

O fogo atingiu o apartamento da família dela, que fica localizado no 13º andar de um prédio em Cascavel (PR). Ela se pendurou no suporte de um ar-condicionado para salvar um primo de 4 anos e a mãe -os dois estão em boas condições de saúde. Depois de ajudá-los a sair, Juliane foi resgatada pelos bombeiros.

Na entrevista, ela afirmou que se recorda de todos os momentos do incêndio. Quando saiu do quarto, ela relatou se lembrar de já ter visto fogo. A advogada pegou o primo de 4 anos no colo e tentou acessar a única saída do imóvel.

Quando eu saí do quarto, eu já vi que tinha um fogo grande. O Pietro estava do outro lado do fogo, peguei ele no colo, tentei sair pela única saída, a saída principal, mas ela estava trancada. Eu pulei no suporte [do ar-condicionado], não pensei duas vezes, peguei o Pietro por uma mão, coloquei ele na janela debaixo e falei: 'Fica quietinho e segura na redinha'. E assim ele obedeceu. E por obra de Deus, obra divina, a moradora do apartamento resolveu abrir a janela. [Minha mãe] falou: 'Minha filha, eu vou morrer'. E eu falei: 'Não vai, não. Pula que eu te seguro'. Juliane Vieira

Ela disse que está bem e que agora passa por uma fase de reabilitação e espera o corpo se regenerar. A advogada passou por cerca de 20 procedimentos entre cirurgias, enxertos e raspagem.

Coça, está muito calor, eu preciso tomar mais de um banho, dois banhos, às vezes por dia. E é difícil porque eu só tomo banho com o auxílio da minha mãe, por ora, mas com as minhas fisioterapias diárias eu estou retomando os meus movimentos, aos poucos, mas conseguindo.

Juliane agora precisa de pomadas especiais para tratar queimaduras, além de roupas e itens específicos para não agravar sua saúde. Uma amiga organiza uma campanha de doações para custear parte do tratamento da advogada.