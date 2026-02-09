SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) anunciou nesta segunda-feira (9) R$ 1,8 bilhão para ampliar as instalações do Instituto Butantan, construir fábricas para as vacinas contra HPV e DTPa (difteria, tétano e coqueluche), reformar a área de produção das vacinas feitas com RNA mensageiro e adquirir novos equipamentos para a instituição.

A cerimônia de anúncio ocorreu no próprio instituto, na zona oeste da capital paulista, e também deu início à campanha de vacinação contra a dengue no país, por meio da imunização dos profissionais de saúde com a Butantan-DV. A vacina é a primeira no mundo cuja aplicação é em dose única e protege contra os quatro sorotipos da dengue.

"[Precisamos] Celebrar a primeira vacina contra a dengue do mundo, uma coisa nossa, criada por nós, pesquisada por nós, e quem sabe a gente possa produzir em quantidade para ajudar outros países mais pobres do que nós", disse Lula no evento.

Na primeira etapa, a imunização será destinada aos cerca de 216 mil profissionais da atenção primária à saúde, das redes municipais. Para o início da campanha, o PNI (Programa Nacional de Imunizações) ?do Ministério da Saúde? enviou 99 mil doses ao estado.

O ministro Alexandre Padilha afirmou que a expectativa é começar a vacinar o público geral ainda este ano. A vacina será aplicada para quem tem entre 12 e 59 anos.

"Hoje é um marco histórico que vai colocar o Butantan como um dos maiores complexos industriais do mundo", disse Padilha. "É 100% SUS", acrescentou.

No público de 12 a 59 anos, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral e 91,6% contra a dengue grave e com sinais de alarme, além de 100% contra hospitalizações. Os estudos também mostraram que a proteção dura cinco anos.

As obras são custeadas em convênio com o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que não participou do evento.

Do total, o governo federal investe R$ 1,4 bilhão do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) ?sendo R$ 1 bilhão para as obras e R$ 400 milhões para novos equipamentos?, enquanto o governo estadual financia R$ 400 milhões por meio da Fundação Butantan.

Diretor do instituto, Esper Kallás afirmou que as vacinas estão entre as principais armas contra a desigualdade e afirmou que, ainda no primeiro semestre, devem ser entregues 1,3 milhão de doses contra a dengue. Ele acrescentou que a perspectiva é de produzir, até 2026, 25 milhões de doses da vacina e se emocionou ao dizer "viva o SUS".

Eleuses Paiva, secretário estadual de Saúde, também defendeu o SUS, disse ser importante "acreditarmos na ciência" e anunciou que, neste ano, o Butantan também iniciará a produção de tratamentos para combate ao câncer. "Damos mais possibilidades, baixando o custo, de equidade, universalidade e sustentação do nosso sistema de saúde", afirmou.

No palco do instituto, duas enfermeiras e Esper Kallás foram vacinados. As duas profissionais da saúde foram vacinadas por Padilha, e Kallás, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico anestesista.

Também participaram do evento os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Guilherme Boulos (Secretaria-Geral), Márcio França (Empreendedorismo) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).