SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto preso por suspeita de liderar uma rede de exploração sexual infantil fazia transferências de dinheiro em troca de fotos das vítimas. Algumas delas eram abusadas havia pelo menos oito anos.

Homem mandava valores que variavam entre de R$ 30 a R$ 100 para as responsáveis pelas vítimas. A informação foi confirmada pela delegada Ivalda Aleixo, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), hoje.

Segundo a polícia, o suspeito chegou a pagar um aluguel por imagens recebidas das crianças e adolescentes. "Em alguns casos ele comprava medicamentos para a família. Tem caso de comprar aluguel e até de comprar uma televisão", afirmou Aleixo. A delegada explicou que ele chegava até as vítimas após enviar mensagens para as responsáveis por elas, deixando claro que ele "gostava [sexualmente] de crianças".

Operação de hoje tinha como intuito prender duas pessoas preventivamente: o piloto e a avó de três das vítimas. Durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, porém, a polícia prendeu em flagrante a mãe de uma adolescente de 14 anos que também vendia imagens da filha e tinha conhecimento sobre o crime.

Piloto de 60 anos foi preso dentro de aeronave, durante o embarque de passageiros, na manhã de hoje. As informações foram inicialmente noticiadas pelo Bom dia SP, da TV Globo, e confirmadas ao UOL pela Polícia Civil.

Polícia encontrou o suspeito após pedir ajuda da companhia aérea. "Tínhamos dificuldade de encontrá-lo porque não sabíamos quando ele ia voar ou não. Pedimos a escala para a empresa e identificamos que ele faria um voo hoje", detalhou Ivalda Aleixo.

Outras duas mulheres, parentes de crianças abusadas sexualmente, também foram presas hoje. Uma delas -que foi presa em flagrante -é avó de três vítimas e a outra é a mãe de uma quarta vítima.

Ao menos dez vítimas foram identificadas até o momento. A maioria delas é do estado de São Paulo. Segundo a polícia, o número pode aumentar, uma vez que o celular do suspeito foi desbloqueado com autorização judicial.

"Ele [piloto] e a avó estão em prisão temporária. A nossa surpresa foi a outra vítima. Descobrimos na casa desta mãe que ela também sabia o que estava acontecendo. A mãe está sendo presa em flagrante por armazenar e transmitir esse material.

Ivalda Aleixo

ABUSOS ERAM COMETIDOS EM MOTÉIS

Três meninas de uma mesma família, de 10, 12 e 18 anos, foram vítimas do homem. Elas eram levadas a motéis pelo homem, que usava documentos falsos, segundo a polícia. Uma das vítimas foi espancada por ele em um motel na semana passada.

Outras duas pessoas são investigadas pela polícia na operação chamada de Apertem os Cintos. Os investigados podem responder por estupro de vulnerável, favorecimento de prostituição e exploração sexual de criança de adolescente.

Mandados também foram cumpridos na casa do suspeito, que mora em Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O UOL não conseguiu até o momento contato com a defesa do piloto.

Avião, que ia para o Rio, voou normalmente, informou a Latam ao UOL. Em nota, a companhia informou que a decolagem e o pouso aconteceram sem intercorrências e que uma apuração interna foi aberta. A empresa também disse que está à disposição das autoridades.