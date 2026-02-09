SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta segunda-feira (9) que "não dá para ter 1,5 milhão de pessoas na [rua] Consolação", em São Paulo.

A declaração, registrada durante entrevista à GloboNews, vem no dia seguinte aos tumultos ocorridos na região da Consolação causados pelo encontro de dois megablocos durante o pré-Carnaval: o Acadêmicos do Baixo Augusta e a estreia do DJ escocês Calvin Harris, patrocinado pela Skol, marca oficial do Carnaval de São Paulo.

O governador também disse ter conversado com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre o problema e afirmou que tanto o município como a Polícia Militar "agiram muito rápido na remoção de gradis, interrupção de ruas e liberação das transversais".

Foi o que, segundo Tarcísio, "permitiu o escoamento das pessoas".

Mais cedo, o prefeito de São Paulo havia dito à mesma emissora considerar que o primeiro final de semana de pré-Carnaval na capital paulista foi um sucesso.

"Se considerarmos a quantidade de pessoas e as poucas ocorrências, a conclusão é que foi um sucesso", declarou Nunes.

A alocação dos dois blocos na mesma rua no mesmo dia já havia levantado preocupação, como mostrou a Folha no fim de janeiro.

O prefeito disse naquela ocasião que haveria estrutura suficiente para garantir a ordem e a segurança.

A confusão deste domingo levou a gestão municipal a proibir o acesso de pessoas à região e acionar um plano de contingência. A PM chegou a pedir que as pessoas evitassem a Consolação.

A reportagem viu pessoas passando mal e outras gritando por ajuda dos bombeiros. Um grupo começou a escalar grades de imóveis ao redor para tentar fugir do empurra-empurra. Alguns chegaram a invadir a área externa da Escola Paulista de Magistratura.

Sobre a superlotação dos blocos e foliões feridos, por sua vez, Nunes afirmou que "nenhum caso foi considerado muito grave".

O bloco patrocinado pela Skol teve dificuldade de andar e ficou parado na Consolação na altura da rua Piauí. Calvin Harris começaria a tocar às 14h, segundo a previsão oficial, mas só deu início à apresentação depois das 15h.

Em nota, o Acadêmicos do Baixo Augusta citou "falta de organização" e "não cumprimento dos horários combinados". Foi a agremiação quem contabilizou 1,5 milhão de pessoas, sem detalhar como chegou a esse número.

O bloco atrasou a saída da rua da Consolação em mais de uma hora por questões de segurança devido ao excesso de público do bloco da Skol.

"Com 17 anos de história, o maior bloco da cidade e um dos maiores do Brasil foi desrespeitado de forma triste e violenta, mostrando a todos uma prova clara da falta de competência para realizar o que foi proposto e do compromisso da cidade com os blocos que recriaram o Carnaval de São Paulo", disse o bloco.