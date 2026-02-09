SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Com fantasias coloridas e disposição para a festa nas primeiras horas da manhã, foliões tomaram conta neste domingo (8) da Ladeira da Preguiça, logradouro eternizado na canção de Gilberto Gil.

Mesmo sem trios elétricos, as ruas estavam apinhadas desde o início do circuito, no Dois de Julho, até a Cidade Baixa, onde foliões se despiram dos balangandãs para se refrescar nas a águas calmas do mar da praia da Preguiça.

O Banho de Mar à Fantasia se tornou um dos mais simbólicos eventos nos dias que precedem o Carnaval de Salvador, ajudando a consolidar um calendário de festas pré-carnavalescas que se espalham por diversos bairros da cidade, em especial no Centro Histórico.

As festas mudaram a dinâmica dos dias que antecedem o Carnaval em Salvador. Se nos anos 2000 e 2010, os eventos fechados eram a principal pedida do verão, nos últimos anos as festas populares e gratuitas passaram a dar tom.

Blocos como o Palhaços do Rio Vermelho, De Hoje a Oito, Urso da Meia-Noite e Moraes & Moreira começaram pequenos e a hoje param bairros inteiros de Salvador. As iniciativas complementam o pré-Carnaval oficial que acontece no circuito entre os bairros de Ondina e Barra.

Neste ano, o abre-alas do pré-Carnaval aconteceu no dia 31 de janeiro com o desfile dos Palhaços do Rio Vermelho, que tomou as ruas do bairro boêmio de Salvador nas vésperas da Festa de Iemanjá (em 2 de fevereiro).

O bloco começou há 16 anos de forma descompromissada, foi ganhando adeptos até se tornar uma das maiores festas do pré-Carnaval, com uma multidão de foliões fantasiados como palhaços.

A origem dele remete aos anos 1980, quando um grupo de amigos se uniu para celebrar o Carnaval sem cordas e camarotes, que começavam a despontar nos principais circuitos. O que era uma festa ganhou as ruas do bairro em 2011.

O bloco De Hoje a Oito, que desfilou neste sábado (7), tem uma história parecida e ganhou uma dimensão que reflete o crescimento do bairro do Santo Antônio Além do Carmo como um polo turístico e cultural de Salvador.

Os primeiros blocos começaram a movimentar as ruas do bairro a partir de 2007, acompanhados de fanfarras e grupos de percussão. Apesar de não ser um circuito oficial da festa, o bairro do Centro Antigo de Salvador fica lotado de foliões antes e durante o Carnaval.

Além do bloco De Hoje a Oito, ao menos outros 15 blocos formam o pré-Carnaval do bairro com apoio do Governo do Estado. Dentre eles estão o Urso da Meia-Noite, Rodante, Luzes da Ribalta e Rolinha Preguiçosa.

O crescimento da festa gerou superlotação e reação de parte dos moradores por ser um bairro residencial. Nos últimos anos, o Ministério Público do Estado da Bahia fez um conjunto de recomendações e prefeitura definiu normas para garantir a ordem pública, na segurança, na preservação do patrimônio histórico e no respeito ao sossego de moradores e comerciantes.

O Banho de Mar à Fantasia foi retomado em 2013 em uma iniciativa do "Centro Cultural Que Ladeira é essa?", que luta pelo direito à moradia e preservação do patrimônio histórico: "Quando a comunidade ocupa o território e celebra suas raízes, reafirma sua centralidade na cultura da cidade", afirma Nilma Santos, coordenadora do bloco.

Os desfiles de pré-Carnaval se unem a festejos populares e religiosos como a Lavagem do Bonfim, Festa de Iemanjá e Lavagem de Itapuã, consolidando um calendário festivo que movimenta a cidade no verão.

"Temos percebido um aumento muito significativo do fluxo turístico e também de baianos e baianas participando dos festejos populares. E isso não representa um esvaziamento do Carnaval, que continua com públicos crescentes", avalia Bruno Monteiro, secretário estadual de Cultura.

Paralelamente aos desfiles de blocos no Centro Antigo de Salvador, o pré-Carnaval oficial começou no sábado (7) com o Furdunço, que teve 57 desfiles e foi encerrado com Daniela Mercury e BaianaSystem, acompanhados por centenas de milhares de foliões.

No domingo (8), o Fuzuê trouxe para a avenida grupos culturais e folclóricos de Salvador, Recôncavo e Baixo Sul da Bahia, dentre eles a Chegança dos Marujos, Os Mascarados de Maragogipe, Zambiapunga e Paroano Sai Milhó.

A festa segue nesta segunda-feira (9) com um desfile de um trio elétrico com Xanddy Harmonia no circuito Orlando Tapajós, entre e Ondina e a Barra. Na terça (10) será a vez do cantor Leo Santana.

No dia seguinte, as ruas da Barra serão tomadas por bloquinhos acompanhados de bandas de sopro e percussão. A abertura oficial do Carnaval será na quinta-feira (12), no Campo Grande, com uma homenagem ao samba.