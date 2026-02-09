RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cinco homens e uma mulher morreram após um ataque a tiros em um bar localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo (8). A mulher, identificada como Ana Cristina dos Santos, 57, estava passando pelo local quando foi atingida por uma bala perdida. Outra mulher também ficou ferida.

O crime ocorreu em um estabelecimento localizado na rua Francisco Assumpção, no bairro Floresta, onde os homens estavam no momento do ataque.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos das vítimas foram removidos do local e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu por volta de 0h50. Os homens, que não tiveram os nomes divulgados até a publicação, tinham 21, 30, 30, 42 e 53 anos.

Ana Cristina chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde morreu. A outra mulher atingida recebeu atendimento médico e já teve alta.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do crime. Em nota, a corporação afirma que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e que equipes realizam diligências.

A região de Nova Iguaçu tem influência de milicianos, e a disputa com traficantes locais é uma das linhas de investigação.