SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil confirmou nesta segunda-feira (9) a 15ª morte relacionada às chuvas no estado de São Paulo durante a Operação Chuvas 2025/26, iniciada no dia 1º de dezembro e com término previsto para 31 de março.

O óbito ocorreu na tarde deste domingo (8) no córrego Barnabé, região central de Indaiatuba, na região de Campinas, nas proximidades da rua Bernardino de Campos.

A corporação informou que suas equipes foram acionadas para atendimento envolvendo trabalhadores que atuavam em uma ação de contenção de vazamento de resíduo químico e óleo mineral no córrego.

De acordo com informações preliminares, a embarcação utilizada pela equipe tombou após ser atingida por uma forte correnteza repentina, conhecida como cabeça d'água.

"Durante o incidente, um dos trabalhadores foi arrastado pela força da água. O Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência com quatro viaturas e respectivas equipes, localizando a embarcação ainda no mesmo dia", disse a Defesa Civil, em nota.

Com a redução da correnteza, o corpo da vítima foi localizado na tarde desta segunda nas proximidades do ponto indicado por testemunhas como o local do tombamento da embarcação.

A vítima foi retirada e reconhecida por familiares. A perícia foi acionada para avaliação do local e adoção das providências cabíveis, e a área permaneceu sob os cuidados do policiamento.

ÓBITOS DURANTE A OPERAÇÃO CHUVAS 25/26

1) 10/12/25 - Campos do Jordão: deslizamento

Vítima: um homem

2) 10/12/25 - São Paulo (zona leste): queda de muro

Vítima: uma mulher

3) 12/12/25 - Guarulhos: queda de árvore sobre ponto de ônibus

Vítima: uma mulher

4) 13/12/25 - Juquitiba: descarga elétrica

Vítima: um homem

5) 14/12/25 - Bauru: enxurrada

Vítima: um homem

6) 16/12/25 - Ilhabela: queda de muro

Vítima: um homem

7) 16/12/25 - Ilhabela: enxurrada

Vítima: um homem

8) 16/12/25 - Guarulhos: carro arrastado pela enxurrada

Vítima: um homem

9) 29/12/25 - Franca: desabamento do telhado de um galpão

Vítima: um homem

10) 14/1/26 - Taubaté: queda de árvore sobre veículo

Vítima: uma mulher

11 e 12) 16/1/26 - São Paulo (zona sul): carro arrastado pela enxurrada

Vítima: casal (um homem e uma mulher)

13) 25/1/26 - São Paulo (zona norte): enxurrada

Vítima: um homem

14) 29/1/26 - Piracicaba: enxurrada

Vítima: um homem

15) 8/2/26 - Indaiatuba: cabeça d'água

Vítima: um homem