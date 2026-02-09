SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso sob suspeita de invadir um aeroporto de Caxambu, em Minas Gerais, tentar furtar um helicóptero que estava estacionado e, em seguida, derrubar a aeronave.

Helicóptero modelo R66, de 2023, foi furtado na madrugada deste domingo (8). O suspeito, identificado como Luiz Gustavo Aires, 52, não conseguiu controlar a aeronave e acabou caindo no solo instantes depois de decolar. As informações são da Polícia Militar mineira.

Câmeras de segurança filmaram o momento em que o homem invadiu o aeroporto. As imagens mostram que o suspeito cortou a tela do alambrado próximo ao portão de acesso ao estacionamento e teve acesso à aeronave, que estava parada, conforme a PM.

Após derrubar o helicóptero, o homem conseguiu fugir. Ele só foi preso horas depois, em São Lourenço, distante cerca de 30 km do aeroporto de Caxambu. Como estava ferido, ele foi inicialmente encaminhado a um hospital, onde fez tratamento.

Luiz alegou que furtou a aeronave porque queria "testá-la", segundo a PM. Devido ao impacto no chão, houve um vazamento de combustível e os bombeiros precisaram lavar a área para evitar incêndio ou explosão.

Helicóptero avaliado em R$ 6 milhões ficou danificado e precisa passar por reparos. A aeronave pertence a um empresário de Belo Horizonte, que não teve o nome divulgado. Por esse motivo, a reportagem não conseguiu localizá-lo para pedir posicionamento.

Por se tratar de um acidente com aeronave, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi acionado. O Cenipa vai averiguar o que motivou a queda do helicóptero.

Caso segue sob investigação criminal pela Polícia Civil. Luiz foi encaminhado ao sistema prisional de São Lourenço.

A reportagem não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. A administração do aeroporto de Caxambu também não se manifestou. O espaço segue aberto para manifestação.

EPISÓDIO SIMILAR NOS EUA

O helicóptero não foi a primeira aeronave subtraída por Luiz, segundo a Polícia. Durante depoimento, o homem teria admitido outro furto de um avião de pequeno porte na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2024.

Brasileiro teria pilotado um monomotor American Champion Citabria, no aeroporto de Palo Alto, na baía de São Francisco. Na ocasião, ele foi forçado a fazer um pouso na praia de Half Moon Bay, após a aeronave ficar sem combustível. A aeronave ficou danificada.

Ele foi detido e o caso ganhou repercussão na imprensa norte-americana. De acordo com o canal de TV Fox KTVU, o brasileiro chegou a ser condenado a um ano e oito meses de prisão, além do pagamento de US$ 58 mil (R$ 301 mil na atual cotação) para reparar os danos causados à aeronave.

Justiça do Condado de San Mateo concedeu liberdade a Luiz em 2025, quando ele retornou ao Brasil. Não foi divulgado se ele pagou o valor estipulado para indenizar o dono do avião roubado.