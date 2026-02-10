SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo teve mais um dia de chuva nesta segunda-feira (9), com vias interditadas, quedas de barreira e desabrigados após um alagamento.

Taubaté foi uma das áreas com mais intercorrências causadas pelas chuvas, com 120 casas interditadas por um alagamento. Segundo a Defesa Civil, cinco ruas ficaram alagadas no bairro Santa Tereza e 32 pessoas, seis delas crianças, precisaram ser alocadas na Escola Municipal Professora Docelina Silva de Campos.

Em Jundiaí, duas casas foram interditadas e uma família ficou desabrigada após uma rua ceder e um muro cair. Uma cratera também foi aberta na Estrada da Tataúba, que liga as cidades de Caçapava e Taubaté, e na rua Riceri Antonio Vessoni, em Itápolis, por onde passa uma rede de esgoto.

Uma ponte foi interditada em Mogi-Mirim, na rodovia Deputado Nagib Chaib. Quedas de barreira afetaram a Estrada do Livro, em Monteiro Lobato, sem deixar feridos, segundo a Defesa Civil.

Previsão é de mais chuva para hoje. Segundo o Climatempo, as áreas norte de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o sul de Minas Gerais devem ser as mais afetadas, com alerta roxo, de perigo para temporais. Quase todo o estado de Minas Gerais e a divisa entre Minas e Rio estão sob alerta vermelho para temporais e chuva volumosa.

Expectativa é de que a chuva diminua amanhã, quando a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que causou as tempestades da última semana, se dissipa. Ainda assim, há risco de pancadas de chuva fortes na quinta-feira .

Na sexta, antes do Carnaval, o sol deve voltar. A expectativa do Climatempo é de que o fim de semana seja de tempo firme, com sol forte ao longo do dia e algumas pancadas de chuva no fim da tarde.

Ontem, a 15ª morte causada pelas chuvas desde o início da Operação Verão no estado foi confirmada. A vítima é o funcionário de uma empresa ambiental que controlava um vazamento de resíduo químico no córrego Barnabé, em Indaiatuba, quando foi atingido por uma cabeça d'água no domingo

.