SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores de diferentes regiões da Grande São Paulo têm relatado frequentemente falta d'água em residências e comércios, inclusive fora do período de redução da pressão adotado pela Sabesp desde o ano passado. No último trimestre de 2025, o Procon-SP registrou 486 reclamações contra a concessionária por falhas no abastecimento.

Moradores relatam falta de água em bairros da Grande São Paulo. Em Caieiras, o comerciante José Silveira, 57, diz que desde agosto de 2025 falta água todas as noites na casa onde mora há 25 anos. Segundo ele, a família passou a controlar o consumo durante o dia para evitar ficar sem água.

Mesmo com menos água, ele teve aumento expressivo nas contas após troca de medidores. Silveira afirma que, após a substituição do equipamento de medição, a conta subiu de cerca de R$ 280 para R$ 1.800 em dezembro, sem aumento de consumo. Ele diz economizar mesmo tendo uma caixa d'água de 1.000 litros.

O mesmo problema é relatado por um morador do Jardim Aricanduva, na zona leste. Após a substituição do medidor em outubro, a conta do zelador Adaurílio Morais subiu de cerca de R$ 180 para R$ 400. Mesmo após visita técnica da Sabesp, que não identificou vazamento, o valor voltou a subir nos meses seguintes, chegando a R$ 500 em janeiro. Ele atribui a entrada de ar no encanamento.

Na casa dele também falta água diariamente, à noite, há anos. Morais afirma que fica sem água todas as noites desde julho do ano passado.

"Toda noite falta água aqui. Na minha casa e na vizinhança. Isso acontece há pelo menos uns 5 anos, independentemente da crise hídrica", disse Adaurílio Morais.

Desabastecimento também ocorre durante o dia. Morais trabalha em um prédio na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista, e relata que há falta de água em torneiras externas, como no jardim, em horários variados. Segundo ele, a existência de caixa d'água impede que os moradores percebam o problema dentro dos apartamentos.

Comércios relatam prejuízos e restrições sanitárias. No Paraíso, a balconista Juliana Moreira diz que um restaurante de comida árabe passou a ficar sem água diariamente desde maio ou junho de 2025. Em alguns dias, o fornecimento é interrompido já no fim da tarde.

Restaurante perdeu clientes e teve queda de faturamento. Sem reservatório, o local enfrenta dificuldade para manter os banheiros funcionando e atender clientes. Juliana estima queda de cerca de 70% no rendimento e afirma que muitos consumidores vão embora ao saber que não há água.

Reclamações contra a Sabesp se acumulam no Procon-SP. No último trimestre de 2025, o Procon-SP registrou 486 reclamações relacionadas à interrupção, instabilidade ou má qualidade do fornecimento de água. As queixas são feitas pelos próprios consumidores.

Sabesp ampliou a redução da pressão noturna no abastecimento. Desde setembro, a concessionária reduziu a pressão da água na Região Metropolitana de São Paulo das 19h às 5h, segundo a empresa.

Medida é classificada como preventiva para preservar reservatórios. A Sabesp afirma que a ação é temporária e tem como objetivo preservar os níveis dos mananciais do Sistema Integrado Metropolitano. A decisão foi tomada diante de chuvas abaixo do esperado e de eventos climáticos adversos.

Economia registrada não impediu a ampliação da restrição. Nos primeiros 21 dias da redução, iniciada em 27 de agosto, foram economizados 7,26 bilhões de litros de água. O volume equivale ao abastecimento mensal de mais de 800 mil pessoas, mas não evitou a extensão do período de restrição.

Funcionário afirma que há fechamento total do fornecimento, e não apenas redução. Uma pessoa ligada ao setor responsável pelo controle das tubulações disse ao UOL que, na prática, ocorre fechamento completo da água, e não apenas redução da pressão, como informa a Sabesp.

Infraestrutura e falta de reservatórios agravam o desabastecimento. Segundo esse funcionário, a ausência de reservatórios adequados prejudica o abastecimento, já que estruturas menores não dão conta da demanda. Ele afirmou ainda que, mesmo após chuvas recentes, a água acumulada nesses reservatórios pequenos fica excessivamente barrenta, o que dificulta a limpeza e o uso.

Sistema de abastecimento metropolitano atingiu 39,6% de volume útil ontem. Um mês atrás, esse número era 27,4%. O Cantareira, que representa 40% do sistema integrado que abastece a Região Metropolitana, chegou a 27,3% ontem.

Sabesp diz que enviou equipes aos imóveis citados na reportagem. Empresa disse que tanto no prédio na Vila Madalena quanto no restaurante no Paraíso "o abastecimento ocorre dentro da normalidade".

Empresa afirma que, na casa de Adaurílio, o aumento da conta está relacionado ao fim do benefício da tarifa social em 2024. "A cliente possuía o benefício da tarifa social até agosto de 2024, por atender aos critérios legais. Com a perda do benefício a partir dessa data, a cliente deixou de ter o desconto na tarifa previsto em lei", informou a empresa. O morador, no entanto, reclama que o aumento expressivo ocorreu apenas no fim de 2025, quando o valor da conta mais que dobrou -mais de um ano após o encerramento do benefício citado pela Sabesp.

Tanto na casa de Adaurílio quanto na de José, a Sabesp disse ter identificado suspeita de vazamentos internos. Segundo a empresa, "a manutenção das instalações dentro dos imóveis não é de responsabilidade da Sabesp e deve ser feita pelos proprietários, que foram orientados sobre a questão".

Diretor regional da Sabesp afirma que empresa tem cumprido horário preestabelecido para diminuição de pressão. A estratégia ocorre diariamente das 19h às 5h, garante Cesar Ridoplho, em entrevista por telefone. Casos diferentes precisam ser avaliados, completa.

Redução de pressão já economizou 83 milhões de litros de água, segundo Ridolpho. A quantidade é suficiente para abastecer São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

Diretor também ressaltou que a Sabesp tem doado e instalado caixas d'água em casas de baixa renda. As caixas, diz ele, dão autonomia de 24 horas de "abastecimento pleno". Pedidos de doação e instalação devem ser feitos através dos canais de atendimento da empresa.