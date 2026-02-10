SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos estados mais atingidos pelos temporais dos últimos dias, provocados pelo fenômeno climático Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul), um corredor de umidade que sai da amazônia até o Sudeste, o Rio de Janeiro viveu uma segunda-feira (9) de caos, principalmente, na região metropolitana da capital.

Até o início da madrugada desta terça (10), vários bairros da cidade e de outros municípios vizinhos enfrentaram alagamentos e bolsões de água que bloquearam o trânsito, provocando congestionamentos e transtornos. A zona norte do Rio foi uma das regiões mais afetadas.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou às 19h24 que o município entrou no estágio 3 dos 5 do sistema de alerta, quando há impactos na rotina de parte da cidade, que exigem ações de resposta integradas dos órgãos governamentais. No início da madrugada, à 0h10, o município voltou ao estágio 2, quando ainda há riscos de ocorrência de alto impacto.

Às 4h40, direto do Centro de Operações, o prefeito Eduardo Paes (PSD) informou que as vias estavam desbloqueadas para o trânsito na maior parte da cidade e pediu atenção à população para os riscos de mais um dia chuvoso.

Segundo a Defesa Civil, foram disparadas 15 sirenes no município, com mobilização em nove comunidades nas quais havia risco de deslizamentos de terra. Sete municípios decretaram situação de emergência e contam com atuação permanente da Defesa Civil e da assistência social: Rio Claro, Itaperuna, São Sebastião do Alto, Cantagalo, Paty do Alferes, Porciúncula e Piraí.

Entre os problemas causados pelo excesso de chuva na capital estão dezenas de quedas de árvores e deslizamentos de terra, como na avenida Niemeyer, próximo do bairro do Leblon. O tráfego foi bloqueado em ambos os lados.

Em Copacabana, um homem e uma mulher sofreram choque elétrico ao encostarem em um poste na esquina da rua Santa Clara com a avenida Nossa Senhora de Copacabana. Eles foram socorridos pela Guarda Municipal e não há informações do estado de saúde dos dois.

No início da noite, havia pontos de alagamentos em Cascadura, na zona norte, na Barra da Tijuca, Barra Olímpica, Recreio e Jacarepaguá, na zona sudoeste, e na Lagoa, na zona sul, além de registros de água subindo em outros bairros.

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva permanecem atuando em todas as regiões do município do Rio, sendo mais intensos na zona norte e na região da baía de Guanabara, ocasionando registros de chuva moderada a forte.

E a previsão meteorológica para as próximas horas é de chuva moderada a forte na cidade, principalmente nas regiões mais próximas da baía de Guanabara.

Segundo o Alerta Rio, esta terça será mais um dia de tempo instável na capital fluminense, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada, em pontos isolados a qualquer momento. Os ventos estarão entre fracos a moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 19°C e máxima prevista de 29°C.

GOVERNO DO ESTADO MOBILIZA MAQUINÁRIO PARA AJUDAR MUNICÍPIOS

Em meio aos problemas provocados pelas chuvas, o Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou ter reforçado as ações emergenciais em municípios afetados pelas chuvas com o envio de maquinário pesado e equipes técnicas para apoio às cidades de Itaperuna, São Fidélis, Paty do Alferes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Macuco, Cantagalo, Sumidouro e Bom Jardim.

"A mobilização tem como objetivo reduzir riscos, recuperar áreas atingidas. Ao todo, as secretarias das Cidades e de Infraestrutura e Obras têm cerca de 50 maquinários em ação", disse o governo, em nota.

As frentes de trabalho estão voltadas para a desobstrução de acessos, retirada de entulhos, apoio à drenagem e recuperação de pontos impactados pelas chuvas, em articulação com as defesas civis municipais.

Entre as ações emergenciais, a Secretaria de Infraestrutura e Obras vai construir um acesso alternativo no município de Cantagalo após a interdição de um trecho da RJ-152 e uma ponte em Porciúncula, no Norte Fluminense.

A Defesa Civil estadual informou que permanece o risco alto de enchentes para os municípios de Aperibé, Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Macuco, Natividade, Niterói, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Gonçalo e São Sebastião do Alto. Todas as regiões do estado se encontram em risco hidrológico moderado.

E se mantém risco alto de deslizamento de terra para Duque de Caxias, Niterói e Rio de Janeiro e de risco moderado para alguns municípios das regiões da Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, Costa Verde, Metropolitana, Noroeste, Serrana e Sul. Há possibilidade de avanço do risco para todas as regiões do estado.