SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após alguns dias de tempo fechado e chuva frequente em todo o estado de São Paulo, o cenário meteorológico ainda deve se manter nesta terça (10) antes de o céu voltar a abrir a partir de quarta (11).

Por isso, esta terça ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos na região metropolitana de São Paulo, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura. Entre o meio da tarde e o início da noite, as chuvas retornam na forma de pancadas de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento localizadas.

A frente fria que passou pelo litoral paulista no domingo (8) já está deixando a região, mas as instabilidades ainda estão presentes devido ao Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul), um corredor de umidade que sai da amazônia e vai até o Sudeste. Esse fenômeno também tende a desaparecer a partir de quarta.

Enquanto isso, os institutos fazem alertas de perigo para grande parte da região Sudeste. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por exemplo, manteve o alerta laranja (de perigo) para chuvas intensas na faixa norte e leste de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-sul mineiro e estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, o que provoca risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

E o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) divulgou um relatório considerando moderada a possibilidade de ocorrência de eventos de enchentes e deslizamentos de terra nessas mesmas regiões listadas pelo Inmet.

O Cemaden cita como destaques as regiões intermediárias de São Paulo, Campinas e São José dos Campos; Volta Redonda, Barra Mansa, Petrópolis e Rio de Janeiro (RJ); Pouso Alegre e Juiz de Fora (MG) .

Em relação à temperatura, a sensação continua de calor. Nesta terça, na Grande São Paulo, a expectativa é de que o sol retorne entre nuvens e favoreça a elevação das temperaturas ao longo do dia. Assim, segundo o Inmet, os termômetros devem variar entre mínimas de 18°C e máximas que podem atingir os 28°C.

Nesta terça, o instituto nacional registrou a máxima de 24,4°C ao meio-dia na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade. A temperatura ficou abaixo da média do mês justamente por causa do céu encoberto e das chuvas recorrentes durante o dia.

Na quarta-feira, o CGE municipal prevê que o sol apareça mais entre nuvens e volte a elevar as temperaturas ao longo do dia, com mínimas oscilando em torno dos 19°C, enquanto as máximas podem chegar aos 28°C. O dia deve ser menos chuvoso, mas as pancadas de chuva retornam para a Grande São Paulo no decorrer da tarde, variando de moderada a forte intensidade e associadas com raios e rajadas localizadas de vento.