SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou ter prendido um suspeito de liderar o Comando Vermelho do Tocantins que estava escondido no morro do Vidigal, na zona sul carioca, na manhã desta terça (10).

A prisão foi feita por equipes da Ssinte (Subsecretaria de Inteligência) e da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), em apoio à Polícia Civil do Tocantins.

Nas redes sociais há relatos de intenso tiroteio na comunidade no começo da manhã. Não há informações sobre feridos.

O homem, de acordo com o governo do estado, era procurado por tráfico de drogas e diversos homicídios. Ele também é investigado por envolvimento nas mortes de agentes da segurança pública do Tocantins.

Segundo o governo, a prisão faz parte do trabalho de cooperação entre forças de segurança e de monitoramento permanente para localizar criminosos foragidos de outros estados que se escondem no Rio de Janeiro.

Em janeiro, foram presos no estado cinco líderes do Comando Vermelho de outras localidades ?Goiás, Piauí, Mato Grosso, Bahia e Alagoas? diz o governo. Eles são acusados de crimes como homicídio, tráfico de armas e drogas, estupro e roubos.