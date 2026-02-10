SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem alcoolizado foi preso após atropelar e matar, supostamente por engano, a esposa de um amigo na praia de Caieiras, em Guaratuba (PR), no último domingo.

O suspeito e sua companheira estavam na praia com um casal de amigos. Os quatro, entre eles a mulher que morreu, estariam bebendo em um bar no local desde as primeiras horas do dia, de acordo com a Polícia Civil.

Em determinado momento, os dois homens iniciaram uma briga com outro grupo de pessoas, enquanto as esposas deles apaziguavam a situação. A delegada Anna Karyne disse que tudo começou por uma "discussão boba": "Uma discussão efetivamente de quem ingeriu muita bebida alcoólica, não tem nenhum motivo aparente, simplesmente aqueles desentendimentos de comportamento."

Os envolvidos então, entraram em luta corporal, mostraram imagens gravadas do momento. Logo em seguida, deu-se início a uma confusão generalizada na areia da praia, em que testemunhas relataram à polícia que já não era mais possível distinguir quem estava batendo em quem.

No meio da briga, o suspeito entrou em sua caminhonete para fugir do local. Em um vídeo, é possível ver que pessoas tentaram tirá-lo à força de dentro do veículo, mas ele dá ré e bate em outros automóveis estacionados.

No momento em que ele avança com o carro, a mulher de seu amigo é atingida. Ainda de acordo com a delegada, ele passou com a roda dianteira e traseira do lado direito sobre o tronco da vítima. Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, mas não sobreviveu.

A polícia prendeu o homem ainda na praia, enquanto alguns continuavam tentando linchá-lo. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo do automotor como a qualificadora de estar embriagado no momento da colisão.

O preso e o marido da vítima eram amigos de longa data. Segundo as autoridades, eles trabalhavam juntos e tinham uma relação bastante próxima. "Não houve para mim a vontade livre e consciente de atropelar e matar essa pessoa. O que houve foi uma grande infelicidade", avaliou Anna Karyne.

As pessoas envolvidas não tiveram os nomes divulgadas. Por isso, o UOL não pôde localizar a defesa do suspeito.