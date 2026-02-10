SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Noruega está construindo o túnel rodoviário mais longo e profundo do mundo sob o mar, com conclusão prevista para 2033.

Considerado um dos empreendimentos mais desafiadores da engenharia moderna, o projeto recebeu o nome de Rogfast. O túnel desce até aproximadamente 392 metros abaixo do nível do mar e terá cerca de 27 quilômetros de extensão.

A obra integra a rodovia E39, que conecta diversas cidades ao longo do litoral ocidental norueguês. Quando for inaugurado, apenas a travessia pelo Rogfast deverá levar cerca de 35 minutos de carro, contribuindo para uma redução significativa no tempo total de viagem entre Trondheim e Kristiansand -que passará de mais de 21 horas para cerca de 10 horas.

Atualmente, o trajeto inclui aproximadamente sete travessias por balsa, o que torna a viagem longa, fragmentada e dependente das condições climáticas. A nova ligação será estratégica para a economia do país, já que cidades ao longo da E39, como Stavanger e Bergen, concentram setores chave da economia norueguesa, incluindo as indústrias de petróleo, gás e frutos do mar.

As autoridades estimam que o Rogfast terá um fluxo médio de cerca de 6.000 veículos por dia após a inauguração. Os pedágios devem custar em torno de 30 euros por viagem, o equivalente a aproximadamente R$ 185.

A grandiosidade do projeto se reflete no cronograma: a construção teve início em 2018 e é dividida em três grandes etapas de escavação. A obra enfrenta desafios extremos, como pressões elevadas da água e das rochas, exigindo técnicas avançadas de selagem, estabilização estrutural, ventilação, controle de ar e precisão milimétrica na perfuração.

A previsão é que a fase de escavação seja concluída até 2030. Na sequência, serão instalados os sistemas de iluminação, drenagem, ventilação e pavimentação. A entrada em operação completa está prevista para 2033.

Vale destacar que a Noruega já detém um recorde mundial na área. O país abriga atualmente o túnel rodoviário mais longo do mundo em operação, o Lærdal Tunnel, com 24,51 km de extensão, cuja travessia leva cerca de 20 minutos de carro.